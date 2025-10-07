UEMOA : Le Burkinabè Aboubakar Nacanabo élu Président du Conseil des ministres pour deux ans

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a désormais un nouveau président de son Conseil des ministres. Le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a été désigné le lundi 6 octobre 2025 à Dakar, en marge de la 3ᵉ session ordinaire de l’instance.

La passation avec son homologue ivoirien, Adama Coulibaly, ouvre un mandat de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 11 du Traité de l’UMOA. Cette nomination est perçue comme un signal fort en faveur d’une UEMOA plus intégrée, solidaire et tournée vers un développement partagé.

En marge de cette session, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu les ministres de l’Union. Les échanges ont porté sur les avancées enregistrées et sur les perspectives de renforcement de la coordination des politiques économiques au bénéfice des populations.

Les ministres de l’Union

Avec cette présidence, le Burkina Faso entend jouer un rôle moteur dans la consolidation de la résilience économique et le renforcement de la coopération régionale.

Source : DCRP/MEF

