UEMOA : Aboubakar Nacanabo, ministre burkinabè, élu Président du Conseil des Ministres Statutaire

Le Conseil des Ministres Statutaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a un nouveau président. Le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a été désigné par ses pairs à l’issue de la 3ᵉ session ordinaire de l’instance, tenue le lundi 6 octobre 2025 au siège de la BCEAO, à Dakar.

Il succède ainsi au ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, pour un mandat de deux ans, conformément à l’article 11 du Traité de l’UMOA.