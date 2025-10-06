Côte d’Ivoire : Les têtes de deux (2) vidéastes mises à prix après des injures au Chef de l’Etat

La Police nationale de Côte d'Ivoire à lancé un appel à témoin pour identifier ces deux individus sur qui pèsent des accusations d'injures publiques à l'encontre du Chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara.
Côte d’Ivoire – 1 million FCFA. C’est la somme qui sera offerte à celui ou ceux qui permettront de retrouver deux jeunes, auteurs de vidéos dans lesquelles ils profèrent des propos injurieux à l’encontre du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

La Police nationale de Côte d’Ivoire a lancé un appel à témoin pour identifier deux individus sur qui pèsent des accusations d’injures publiques à l’encontre du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

Le procureur de la République près du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a mis sur la table, une récompense d’un million de francs CFA et il est revenu à la Direction générale de la Police nationale (DGPN) de lancer un appel à témoin pour identifier ces deux individus.

Avant eux, plusieurs autres individus sont à ce jour dans les geôles ivoiriennes pour les mêmes causes à savoir « offense au chef de l’État » ou « injures publiques.

Le Procureur rappelle que l’offense au président de la République est punie par l’article 173 du Code pénal ivoirien, d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

