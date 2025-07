Présidence tournante du Conseil des Ministres de l’UEMOA : Les représentants des Etats de l’AES claquent la porte de la 2è session ordinaire annuelle du conseil des ministres

publicite

Faute d’accord sur la désignation du Burkina Faso pour présider le conseil des Ministres conformément au traité de l’UMOA, les représentants des Etats de l’AES claquent la porte de la 2è session ordinaire annuelle du conseil des ministres, à Lomé ce 11 juillet 2025.

L’article 11 des statuts de l’UMOA (Union Monétaire Ouest Africaine) décrit l’organisation et les fonctions de la présidence du Conseil des Ministres de l’UMOA. Voici ce qu’il stipule :

Article 11

Le Conseil choisit l’un des Ministres chargés des Finances de I’UMOA pour présider ses travaux. Cette élection, faite ès qualité, doit appeler les Ministres chargés des Finances de l’UMOA à présider à tour de rôle le Conseil.

La durée du mandat du Président est de deux ans.

Le Président du Conseil des Ministres convoque et préside les réunions du Conseil. II veille à la préparation des rapports et des propositions de décisions qui lui sont soumis et à la suite qui leur est donnée.

Le Conseil peut inviter la BCEAO, la Commission Bancaire, la BOAD, le CREPMF et la Commission de l’UEMOA à lui soumettre des rapports et à prendre toute initiative utile à la réalisation des objectifs de l’UMOA. La BCEAO, la BOAD et la Commission de I’UEMOA pourvoient à l’organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat.

Source : RTB