Le nouveau Coordonnateur national de lutte contre la fraude, Dr Mohamadi Compaoré, installé

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de reconnaissance institutionnelle, la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a tenu ce vendredi 11 juillet 2025, la cérémonie d’installation officielle de son nouveau Coordonnateur national, Dr. Mohamadi COMPAORE, Inspecteur principal des douanes. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du Directeur de cabinet du ministère de l’Économie et des Finances, représentant le ministre Dr. Aboubacar NACANABO.

Dans son discours d’installation, le nouveau Coordonnateur national a, d’abord, exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du Burkina Faso, en particulier au Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, et au Gouvernement pour la confiance placée en lui. « 𝑴𝒂 𝒍𝒐𝒚𝒂𝒖𝒕𝒆́ 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒔𝒂𝒏𝒔 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍’𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒖 𝑷𝒓𝒆́𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒖 𝑭𝒂𝒔𝒐 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒔𝒂 𝒏𝒐𝒃𝒍𝒆 𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒆𝒕 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒆 𝒆𝒏 œ𝒖𝒗𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒆́𝒗𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆 𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 », a déclaré Dr. COMPAORE.

Avec un ton ferme et inspiré, il a réaffirmé son engagement à œuvrer avec humilité, courage et dévouement pour faire de la lutte contre la fraude une mission d’intérêt supérieur. Il a aussi salué les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), pour leur bravoure et leur rôle dans la reconquête du territoire national.