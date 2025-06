Dr Yves Kafando prend les commandes de la Douane burkinabè

publicite

C’est dans une atmosphère solennelle et empreinte de symbolisme que Dr Yves Kafando a officiellement pris le commandement de la Direction générale des Douanes du Burkina Faso ce vendredi 27 juin 2025. Cette cérémonie riche en symboles a été placée sous la présidence du ministre de l’Économie et des Finances et marquée par la présence des plus hautes autorités civiles et militaires du pays.

Nommé par décret présidentiel, après avoir dirigé la Coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Yves Kafando hérite d’une administration clé pour la souveraineté économique du Burkina Faso. Il prend officiellement le commandement de la direction générale des douanes du Burkina Faso.

Dans son discours d’investiture, le nouveau Directeur Général a rendu hommage au président Ibrahim Traoré et au gouvernement pour cette « marque de confiance exigeante », tout en soulignant le caractère collectif de la mission qui l’attend. « Je n’arrive pas en sauveur, mais en serviteur d’une institution qui doit incarner la résilience nationale », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de « dépasser le rôle traditionnel des douanes » dans un pays en guerre contre le terrorisme et en quête d’autonomie économique.

Pour ce faire, Dr Yves Kafando a dévoilé ses priorités qui sont entre autres l’accélération de la dématérialisation des procédures douanières, le renforcement de la lutte contre les trafics, la mobilisation des ressources. « Cette mission est sacerdotale, elle exige que chacun, à son poste, se considère comme un soldat de l’économie nationale », a-t-il dit aux douaniers.

A écouter Dr Aboubacar Nacanabo, ministre en charge de l’économie, Dr Yves Kafando a une mission assez claire. Et “c’est travailler à consolider les acquis et aller encore de l’avant. Et les acquis, c’est bien sûr la mobilisation des ressources, mais également une meilleure organisation de la douane pour faire face aux nouveaux défis que la douane connaît.

Et également travailler à moderniser les outils, notamment en digitalisant les différents outils que la douane utilise pour plus d’efficacité, de célérité et également plus de résultats pour les budgets de l’Etat”, a-t-il fait savoir.