Fête du Canada : Plus de 60 ans de Coopération entre le Canada et le Burkina Faso

L’ambassade du Canada au Burkina Faso a célébré en avance la fête nationale canadienne le jeudi 26 juin 2025, à Ouagadougou. Cette célébration a été l’occasion de mettre en lumière les liens historiques et durables qui unissent les deux pays.

Normalement commémorée chaque 1er juillet, la fête nationale canadienne a été célébrée le 26 juin 2025 par l’ambassade du Canada au Burkina Faso. Dès l’ouverture des festivités, Tina Guthrie, l’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, a salué les plus de 60 ans d’amitié et de coopération qui lient le Burkina Faso et le Canada.

L’ambassadrice Guthrie a souligné que cette coopération se traduit par des actions concrètes dans les domaines humanitaire, économique et de la santé. « Près de 17 millions de repas scolaires ont été servis, y compris dans des zones confrontées à de forts défis sécuritaires, tout en soutenant 9 000 producteurs locaux pour l’approvisionnement des cantines scolaires.

Notre aide humanitaire a touché 1,6 million de personnes déplacées ou vulnérables. Dans le nord du Burkina Faso, le Canada contribue également à renforcer l’accès aux soins de santé dans les zones touchées par les conflits », a-t-elle énuméré.

Sur le plan économique, l’ambassadrice a noté que les entreprises canadiennes présentes au Burkina Faso créent de l’emploi, de la richesse et de l’innovation, tout en respectant les normes nationales et les standards internationaux les plus élevés.

« Les compagnies minières canadiennes continuent de jouer un rôle de premier plan dans le développement du secteur minier burkinabè. Elles ont maintenu leurs opérations, et une usine minière est même en expansion, preuve d’un engagement à long terme au Burkina Faso », a-t-elle ajouté.

De son côté, Karamoko Jean Marie Traoré, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a exprimé la reconnaissance du gouvernement burkinabè envers le peuple canadien. Il a également salué les efforts du Canada dans le développement du secteur privé burkinabè.

« Le Burkina et le Canada, c’est plus de 60 années de marche et de coopération, où nous avons appris à nous connaître, à identifier ensemble des projets, à les réaliser et à poser de nouvelles actions dans plusieurs domaines. Aujourd’hui, nous avons suffisamment de recul pour apprécier cette coopération qui a permis d’avoir des résultats concrets sur le terrain dans divers secteurs.

Nous essayons de situer nos partenaires dans un esprit d’équilibre gagnant-gagnant. Aujourd’hui, le Canada, qui a beaucoup investi dans le secteur minier, a permis au Burkina Faso d’avoir une certaine coordination, de prendre conscience de ses potentialités et d’améliorer sa politique en matière de gestion minière », a déclaré.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24