L’armée de l’air burkinabè a renforcé ses rangs le jeudi 27 juin 2025 avec l’intégration de 22 nouveaux pilotes, dont deux femmes, une promotion record et un jalon majeur pour la défense nationale. Formés intensivement en République Tchèque et à l’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN), ces officiers sont désormais qualifiés pour le pilotage d’avions de chasse, de transport et d’hélicoptères, prêts à consolider les capacités de défense aérienne du Burkina Faso.

La deuxième promotion des officiers pilotes de l’armée de l’air est composée de 12 pilotes d’hélicoptères, 6 pilotes de chasse et 4 pilotes de transport. « C’est la promotion la plus fournie en pilotes jamais formée en un seul tenant dans notre histoire», a affirmé le Colonel Brahima Christian Ouattara, Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air (CEMAA).

Il a souligné que cet accomplissement est le fruit d’une volonté ferme, d’un «investissement conséquent et d’un pari audacieux sur l’avenir des plus hautes autorités du pays».

Le parcours de ces jeunes officiers a été rigoureux. Ayant débuté leur sélection psychotechnique en septembre 2022 et leur incorporation en décembre de la même année, ils ont ensuite suivi une formation linguistique intense avant de s’envoler pour la République Tchèque en juin 2023 pour leur formation aéronautique, qui inclut des cours au sol, des simulateurs et des vols réels.

La dernière étape, la formation d’officier à l’AMGN, a débuté en décembre 2024. Le délégué de la promotion, Sanou Sou Yaan Mounirh, a décrit cette phase comme «ô combien fondamentale dans la construction de notre identité d’officier» où ils ont appris la discipline, l’honneur, la loyauté, la dignité et le dépassement de soi.

Le Général de Brigade Moussa Diallo, Chef d’État-Major Général des Armées, a salué les performances des pilotes, qui affichent une moyenne de promotion de 15,08 sur 20 et un taux de succès de 100%. Il a rappelé le rôle important de l’armée de l’air, qui agit comme un vecteur stratégique dans la lutte contre le terrorisme.

Parmi les missions clés, il a cité l’appui aérien aux forces terrestres, la reconnaissance et le renseignement, la mobilité stratégique et tactique des troupes, et la surveillance du territoire national. D’ailleurs, le CEMGA, a exhorté les nouveaux pilotes à incarner le sens de l’honneur militaire et l’amour du drapeau.

Le Général de Brigade Célestin Simporé, Ministre d’État en charge de la Défense, a souligné l’importance de cette nouvelle cohorte pour les opérations en cours. «Le vecteur aérien, la composante aérienne, est une composante essentielle dans la guerre, qu’elle soit asymétrique ou une guerre classique» a-t-il déclaré.

Ces 22 nouveaux gardiens du ciel burkinabè sont désormais appelés à servir la nation dans un contexte sécuritaire difficile. Le Colonel Christian Ouattara leur a délivré trois conseils clés. «Audace, rigueur, compétence, des qualités indispensables dit-il, «pour voler haut, voler sain et voler utile pour la gloire de l’armée de l’air».

Akim KY

Burkina 24