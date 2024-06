La fête nationale du Canada célébrée au Burkina Faso

publicite

A l’occasion de la fête nationale du Canada, l’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Lee-Anne Hermann a organisé un cocktail le mardi 25 juin 2024, à Ouagadougou, où les relations entre le Burkina Faso et le Canada ont été passées à la loupe.

C’est sous une pluie de lumière tamisée accompagnée des sonorités canadiennes que l’ambassadrice du Canada au Burkina Lee-anne Hermann a accueilli ses convives du jour. Cette cérémonie de haute marque était consacrée à la commémoration de la fête nationale du Canada.

« Le Canada est une démocratie fière. Nous avons une longue tradition démocratique, deux langues officielles, une riche société multiculturelle, un dévouement envers la réconciliation avec les peuples autochtones, et un profond attachement à la primauté du droit, voilà qui nous sommes. Et c’est une grande partie de ce qui attire les immigrants de tous les coins du monde au Canada », a rappelé l’ambassadrice du Canada au Burkina, Lee-anne Hermann.

Occasion faisant, cette commémoration en plus du volet festif a été une tribune de revisiter les relations entre le Burkina et le Canada. A ce niveau, l’ambassadrice a témoigné des liens solides qui unissent les deux nations.

« Comme de la terre qu’on ajoute à la terre, malgré les défis et difficultés, nous continuons de faire chemin avec le Burkina dans sa marche vers sa souveraineté assumée et son développement. Sur le plan commercial, les relations entre le Canada et le Burkina Faso continuent de se renforcer.

Le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays a augmenté durant les dernières années. Par ailleurs, les entreprises canadiennes continuent de jouer un rôle majeur dans le développement du secteur minier burkinabè », a-t-elle précisé.

Présente à cette commémoration au nom des liens d’amitié entre les deux pays, la ministre déléguée chargée de la coopération régionale Marine Stella Eldine Kabré/Kaboré, a traduit ses chaleureuses salutations au peuple canadien. Situation nationale oblige, elle a d’abord reconnu l’importance des investissements canadiens sur le sol burkinabè. En outre, elle a souhaité beaucoup plus d’actions envers le Burkina Faso, pour l’aider à surpasser cette crise sécuritaire.

« En ce jour solennel, je voudrais inviter les autorités canadiennes à s’investir davantage pour qu’ensemble, nous puissions rehausser le niveau de cette coopération au profit de nos populations », a-t-elle plaidé.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

