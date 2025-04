Ouagadougou : Le Lycée Privé le Technicien au cœur d’une leçon de patriotisme et de civisme

Tôt le matin ce mercredi 30 avril 2025, le lycée privé le Technicien à Ouagadougou a accueilli une cérémonie solennelle de montée des couleurs. Cette initiative de la Commune de Ouagadougou marque une volonté d’inculquer les valeurs citoyennes à la jeune génération.

Dès 6 heures précises, Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de Ouagadougou, à la tête d’une délégation, figurait parmi les premiers à fouler le sol du lycée Privé le Technicien, se mêlant aux élèves ponctuels. L’objectif de cette démarche, selon ses propres mots, était de « venir à la rencontre de la « Nation de Demain » pour leur transmettre un message fondamental ».

Avec une conviction, il a déclaré, « Nous avons décidé de venir dans ce lycée pour monter les couleurs avec les élèves, qui sont le baptisé de la Nation de Demain », a-t-il fait entendre. Cette visite s’inscrit pleinement dans le cadre des journées d’engagement patriotique 2025, qui se déroulent sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

Maurice Konaté a souligné la pertinence du thème des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, un écho direct au message du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré. « C’est un thème très fort et pertinent pour le milieu scolaire. Parce que c’est sur eux que nous comptons. S’ils sont ordonnés et disciplinés, je pense qu’ils pourront assurer la relève de demain », a-t-il affirmé.

Bien au-delà d’un simple acte protocolaire, cette cérémonie visait à insuffler un sens profond aux symboles de l’État. « Nous sommes venus leur dire que ce bout de tissu qu’est le drapeau n’est pas simplement un tissu, mais tout un symbole auquel tout Burkinabè doit se sentir appartenir », a insisté le président de la délégation spéciale.

Il a pris le temps de détailler le déroulement de la montée des couleurs, insistant sur sa signification et sur le comportement civique attendu de chaque citoyen. « L’ordre et la discipline, que ce soit en circulation, à l’école ou à la maison », a enseigné Maurice Konaté.

La question de la sécurité routière et du port du casque a également occupé une place centrale dans les échanges. Face à une réalité préoccupante, Maurice Konaté a lancé un appel vibrant à la responsabilité collective.

« J’ai rappelé ici que le 31 décembre, lors de notre tournée dans les hôpitaux, le seul cas d’accident mortel que nous avons constaté, et qui a plongé tout le monde dans le désarroi, concernait une personne sur laquelle un véhicule était monté à la tête, provoquant un traumatisme fatal. Cela signifie que si cette personne avait porté un casque, on aurait pu espérer une issue différente », a-t-il confié.

Sana Ouédraogo, proviseur du lycée privé le Technicien, a exprimé sa profonde gratitude pour cette initiative significative. « Nous saluons le PDS qui a bien voulu venir nous aider et nous accompagner dans notre mission traditionnelle d’éducation et de sensibilisation des élèves. Ce qu’il a dit rejoint les conseils et les enseignements que nous dispensons déjà aux élèves en classe », a-t-il souligné.

Le Lycée Privé le Technicien est un établissement d’enseignement secondaire technique et professionnel, fondé en 2009. Fort de ses 4135 élèves encadrés par environ 180 enseignants, il propose également une filière d’enseignement général.

Akim KY

Burkina 24

