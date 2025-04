{DIRECT} Journée mondiale de soutien au Capitaine Ibrahim Traoré : Forte mobilisation au Burkina Faso

publicite

À travers le monde, ce mercredi 30 avril 2025, des panafricanistes, des personnes éprises d’un monde plus juste où la voix de tous, même de ceux considérés comme les plus faibles, compte, ont décidé d’apporter leur soutien au Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État pour le combat de souveraineté qu’il mène pour son pays et par ricochet pour tout le continent africain, les Afro-Américains et les populations brimées à travers le monde.

Au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, depuis 6h du matin, des populations rallient la Place de la Révolution où un meeting s’y tient.

Cette reconnaissance inédite pour un Chef d’Etat burkinabè depuis feu le Président Thomas Sankara intervient surtout au lendemain des accusations du Commandant de l’US AFRICOM contre le Capitaine Ibrahim Traoré.

Pour rappel, ce dernier accusait, en substance, le Capitaine Ibrahim Traoré d’utiliser l’or du Burkina Faso à des fins personnelles.

