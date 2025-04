Journée mondiale de soutien au Capitaine Ibrahim Traoré : « Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l’impérialiste » (Premier ministre)

publicite

A travers le monde, ce mercredi 30 avril 2025, des panafricanistes et des personnes éprises d’un monde plus juste où la voix de tous, même de ceux considérés comme les plus faibles, compte, ont décidé de monter au créneau afin d’apporter leur soutien au Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, pour le combat de souveraineté qu’il mène pour son pays et pour l’Afrique.

La mobilisation a été observée dans plusieurs parties du Burkina Faso. Des détails ici ⤵️⤵️⤵️ {DIRECT} Journée mondiale de soutien au Capitaine Ibrahim Traoré : Forte mobilisation au Burkina Faso

Au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, les populations se sont donné rendez-vous à la Place de la Révolution de Ouagadougou. Certains avec des drapeaux du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de l’Alliance des États du Sahel (AES)… et d’autres avec des pancartes assez interpellatrices. « L’African com est une structure terroriste. Non à l’ingérence des Occidentaux et des Américains… », pouvait-on lire.

Ce soutien inédit pour un Chef d’Etat burkinabè depuis feu le Président Thomas Sankara se voulait aussi être une réponse aux accusations du Commandant de l’US AFRICOM, le Général Michael Langley, contre le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Depuis quand le Burkina Faso fait partie des États-Unis d’Amérique ? Ou bien Langley est-il devenu Burkinabè ou Africain ? Cette forfaiture nous rappelle que les Nègres de salon n’ont pas disparu avec l’abolition de l’esclavage, loin s’en faut… », a déclaré Honoré Samandoulougou, président du mois de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC). Pour lui, ces propos du Général sont « infondés, irrespectueux en vue de diffamer notre premier patriote ».

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre, à la tête d’une forte délégation du gouvernement burkinabè dit être mandaté par le Président Capitaine Ibrahim Traoré afin de porter un message de reconnaissance et de remerciements à l’endroit du peuple burkinabè et des révoltés de tous les autres peuples du monde.

Le Premier ministre a également appelé à la vigilance et à la détermination des peuples face à la volonté de l’impérialisme de porter atteinte à la dynamique de souveraineté enclenchée sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré.

« Ce que les impérialistes ont oublié, c’est que 1987 n’est pas 2025. En 2025, les combattants de la liberté sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre le Capitaine Ibrahim Traoré… Camarades, plus que jamais, nous devons rester debout. Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l’impérialiste », a-t-il laissé entendre.

L’autre pan de son message a particulièrement concerné les accusations du Général Langley contre notre Président. « Il y a quelques jours de cela un individu (ndlr, Général Langley) s’est permis de mentir pour tenter de diaboliser notre capitaine. La méthode est comme celle de 1987, mais cette fois elle ne passera pas », a frontalement répondu le Premier ministre.

Jean Emmanuel Ouédraogo a en somme fait savoir la détermination et la sérénité actuelle du Président du Faso. « Sa détermination et sa sérénité est intacte. Notre combattant est déterminé et serein parce qu’il puise sa détermination dans votre mobilisation », a-t-il indiqué.

L’artiste musicien Floby, le lauréat 2025 du Kundé d’or 2025, Dez Altino et bien d’autres artistes étaient également à la Place de la Révolution pour ce jour mémorable.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

