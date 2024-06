Gestion de l’assainissement au Burkina Faso : Christian Mampuya plaide pour une implication des jeunes

publicite

Une mobilisation citoyenne autour des enjeux de l’assainissement des eaux usées et excréta afin d’y apporter une solution durable est l’objectif majeur que s’est assigné le jeune ingénieur Burkinabè, Christian Mampuya, directeur de l’Association Kynarou. Un projet ambitieux présenté le 7 juin 2024 à Dakar dans le cadre de l’initiative impact West Africa Followship qui a regroupé 10 participants en provenance de 8 pays de l’Afrique de l’Ouest.

Selon vous quels sont aujourd’hui les enjeux majeurs de l’assainissement au Burkina Faso ?

Christian Mampuya : Les enjeux majeurs de l’assainissement au Burkina Faso sont nombreux et complexes. Parmi ceux-ci, on peut citer : le manque de financements ; la mobilisation citoyenne ; la gestion et la valorisation des boues et de vidange ; et la réponse humanitaire face à la crise sécuritaire, notamment en termes d’accès aux infrastructures et services d’assainissement pour les populations déplacées internes.

Récemment vous avez présenté à Dakar un projet ambitieux de mobilisation citoyenne autours des enjeux de l’assainissement au Burkina. Pouvez-vous décrire de manière succincte ce projet ?

Christian Mampuya : Mon projet de plaidoyer vise à pousser la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excréta du Burkina Faso (DGAEUE) à intégrer activement les mouvements citoyens de jeunes dans les processus décisionnels et consultatifs du sous-secteur de l’assainissement.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de mobilisation citoyenne autour des enjeux de l’assainissement des eaux usées et excréta. L’objectif est de permettre aux jeunes, via leurs mouvements citoyens, de contribuer avec des idées et des approches innovantes, et surtout, d’influencer directement les politiques de ce sous-secteur.

Les lignes commencent à bouger apparemment ?

Christian Mampuya : Oui grâce à Dieu. A ce jour, nous avons réussi à engager la DGAEUE dans cette dynamique de collaboration avec les mouvements citoyens. Nous avons pu rédiger et faire publier dans le journal Sidwaya, l’un des media majeur du pays, un article d’opinion pour informer et engager les autorités et les mouvements citoyens dans cette dynamique de mobilisation citoyenne.

Nous avons pu organiser un forum citoyen, le tout premier du genre au BURKINA FASO, avec des recommandations fortes à la clé telles que la mise à contribution des mouvements citoyens dans l’organisation des activités phares du sous-secteur. Enfin, le Ministre en charge de l’Assainissement a pris l’engagement d’impliquer activement et effectivement les mouvements citoyens de jeunes dans les cadres décisionnels et consultatifs du sous-secteur, marquant une avancée significative dans notre mission.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Christian Mampuya : Nous envisageons de mettre en place conjointement avec la DGAEUE, un comité ad hoc pour suivre la mise en œuvre des recommandations et engagements issus du forum citoyen. Parallèlement, nous continuerons à mobiliser, former, accompagner et soutenir les mouvements citoyens pour qu’ils occupent pleinement la place qui leur est désormais reconnue et attribuée, afin que l’accès à l’assainissement passe d’un simple rêve à une réalité tangible au Burkina Faso.

Le programme IMPACT for west africa qui nous a amené à Dakar a été une opportunité exceptionnelle pour tester et renforcer nos compétences grâce à des sessions de formation intensive (en plaidoyer, communication, rédaction d’article d’opinion, etc), un mentorat rigoureux et un contexte multiculturel enrichissant.

Ce programme a non seulement solidifié notre expertise, mais a également permis de tisser des alliances stratégiques et d’élargir notre réseau professionnel. Dans le cadre du plaidoyer que nous menons autour de la mobilisation citoyenne dans le domaine de l’assainissement, le programme IMPACT nous a permis d’ajuster nos approches et stratégies, de mieux calibrer nos actions.

