Marche de soutien : Le capitaine Ibrahim Traoré réagit

Une mobilisation générale de soutien au Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a été observée le jour 30 avril 2025 dans plusieurs pays de par le monde. En fin d’après-midi, sur son compte X, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ s’est exprimé.

« J’exprime ma gratitude à l’ensemble des patriotes et des panafricanistes épris de paix et de liberté, fortement mobilisés ce mercredi 30 avril 2025 à travers le monde pour soutenir notre engagement et notre vision pour un Burkina Faso nouveau et une nouvelle Afrique, débarrassés de l’impérialisme et du néocolonialiste.

Votre solidarité agissante et cette démonstration de sympathie sont un ferment qui renforce notre conviction sur la justesse du combat que nous menons pour un monde plus juste et plus équitable.

Jamais nous ne courberons l’échine face à l’adversité ; nous resterons debout jusqu’à l’émancipation réelle de nos peuples. Avec vous, nous sommes certains que la victoire sur les forces du mal est toute proche.

Ensemble et solidaires, nous triompherons de l’impérialisme et du néocolonialisme pour une Afrique libre, digne et souveraine », a-t-il écrit sur son compte X, le mercredi 30 avril 2025.

Source : Présidence du Faso

