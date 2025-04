Communiqué nécrologique | Décès de ILBOUDO née KIEMTAREMBOUM Pauline : Remerciement et Faire-part

publicite

Les grandes familles ILBOUDO, ZACSONGO, KABORE, BIRBA, OUEDRAOGO à Zagbega, Ziniare et Ouagadougou ; les grandes familles KIEMTAREMBOUM, YENINA, NIKIEMA, OUEDRAOGO à Koeyinga, Donse, Ouagadougou, les familles alliées OUMTOGDO, SAWADOGO, les enfants Marie Léa, Abbé Ernest Marie, Athanase Marie, Catherine Marie Angela, les petits-enfants et arriere-petits-enfants, dans la foi et l’espérance et dans l’octave de Pâques, vous annoncent le retour vers le Père, ce jour 25 Avril 2025, de leur femme, fille, mère, tante, grand-mère, arrière-grand-mère ILBOUDO née KIEMTAREMBOUM Pauline, à l’âge de 93 ans.

Programme des obsèques

Lundi 28 avril 2025 :

16h00 : levée du corps au CHU de Bogdogo et son transfert à son domicile à Goundrin.

20h : Veillée de prière à Goundrin

Mardi 29 avril 2025 :

7h30 : levée du corps à Goundrin

8h00 : Messe de funérailles et absoute à l’église de Dassasgo. Puis enterrement à son domicile.

Requiescat in pace

