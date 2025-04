Photosa 2025 : Un tremplin pour la photographie d’auteur burkinabè grâce au mentorat

publicite

La 3e édition de Photosa, la biennale photographique burkinabè, se profile du 22 au 29 novembre 2025 à Ouagadougou, portant en son cœur un programme de mentorat novateur. Initié et dirigé par Adrien Bitibaly, photographe, auteur et président du Cercle des Photographes du Burkina ainsi que directeur de Photosa, ce mentorat ambitionne de façonner la prochaine génération de photographes d’auteurs du Burkina Faso.

« Photosa » est une biennale photographique destinée à promouvoir et à faire découvrir la photographie d’auteurs au Burkina, auprès des différentes communautés.

« Et le programme de mentorat est aussi, le cœur de Photosa, qui ambitionne d’apporter un accompagnement aux jeunes qui aspirent à emboîter le pas de la photographie d’auteurs », a expliqué Adrien Bitibaly, directeur de Photosa.

Lancé de février à avril 2025, le programme a suscité un vif intérêt avec une quarantaine de candidatures. Dix jeunes talents, équitablement répartis entre femmes et hommes, ont été sélectionnés pour bénéficier de cet accompagnement intensif de sept mois. La première phase a consisté en deux semaines de formation, alliant théorie et pratique.

« Durant les deux semaines, il y a eu une semaine de formation théorique, la découverte même de la photographie d’auteur, comment regarder une image photographique etc. Et la semaine pratique a été d’aller sur le terrain et déjà faire les exercices de convaincre un inconnu de participer à son projet photographique », a détaillé Adrien Bitibaly.

La phase actuelle du mentorat se concentre sur l’accompagnement personnalisé des participants dans le développement de leurs projets personnels. « L’accompagnement, c’est l’aider à poser son regard, l’aider à aller au bout de son projet-là », a souligné Adrien Bitibaly. Des échanges en présentiel et en ligne, ainsi que l’intervention de professionnels externes, rythment ce processus.

L’édition 2025 de Photosa marquera une étape importante pour ces jeunes photographes. Pour la première fois, leurs travaux seront exposés aux côtés de photographes internationaux de renom.

« Permettre aux mentorés d’exposer aux côtés de ces professionnels et de les côtoyer et d’apprendre, c’est ça l’objectif. Ils recevront également des attestations à l’issue de ces sept mois, lors d’un vernissage dédié », a affirmé Adrien Bitibaly.

Marina Ingrid Bationo, une mentorée, travaille sur un portrait sur les jeunes filles mères célibataires souvent condamnées à jouer le rôle de père et de mère. « Je voudrais mettre plus en avant l’héroïsme de ces femmes. Je veux montrer leur force, leur détermination, leur bravoure », a-t-elle expliqué.

Elle a exprimé sa satisfaction quant au programme. « Quand je venais à ce programme, je ne m’attendais déjà pas à vivre ce que je suis en train de vivre là. J’ai découvert une autre facette de la photo », a-t-elle témoigné.

Giovamna Ruth Sanogo, quant à elle, explore la transition entre les modes de transport traditionnels et modernes. « Ces images marquent la transition entre la limitation progressive de l’activité de l’âne et de la charrette dans notre quotidien et l’avènement du tricycle », cité-elle avant d’ajouter : « On a appris vraiment beaucoup. Il nous a amené dans l’histoire de la photographie, qui nous amène à avoir une autre vision aujourd’hui de la photo que ce qu’on avait hier ».

Pour Adrien Bitibaly, l’enjeu de ce mentorat dépasse la simple formation technique. Il s’agit de cultiver un regard d’auteur et d’encourager la documentation du Burkina Faso par ses propres jeunes. « Mon objectif, c’est que ces jeunes-là puissent documenter le Burkina Faso. J’ai envie qu’ils posent leur regard, documentent leur pays », a-t-il terminé.

