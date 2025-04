« Cœur Pur » : Le nouveau joyau du cinéma burkinabè sur les écrans

publicite

Le cinéma burkinabè continue de briller. Le long-métrage tant attendu, « Cœur Pur », réalisé et scénarisé par Kris Laurent Zongo, a officiellement fait sa grande entrée sur les écrans au Burkina Faso. L’avant-première s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive, le jeudi 24 avril 2025, au Canal Olympia Yennenga Ouaga 2000, en présence de nombreux cinéphiles venus découvrir cette nouvelle production.

« Cœur Pur » nous plonge au cœur d’un récit, celui d’une jeune femme courageuse confrontée à l’hostilité de sa propre famille. Malgré les épreuves et les humiliations répétées, elle puise sa force dans le soutien indéfectible de son demi-frère et de son compagnon. Leur amour et sa propre détermination lui permettent de surmonter les obstacles, illustrant avec force que la bonté et la résilience finissent toujours par triompher face à l’adversité.

Après la projection, Kris Laurent Zongo visiblement ému et satisfait a partagé son message : « Le message du film est clair, peu importe ce que tu traverses, il faut toujours garder son bon comportement. Je suis satisfait de la mobilisation ce soir, et j’espère que ce projet ira loin ». Ses mots témoignent de l’ambition et de l’espoir que porte ce film pour le cinéma burkinabè.

À l’affiche de « Cœur Pur », on retrouve un casting talentueux d’acteurs burkinabè, dont le célèbre Issiaka Sawadogo. L’acteur n’a pas manqué de souligner la performance des jeunes talents qui font leurs premiers pas dans le cinéma professionnel avec ce projet.

« La quasi-totalité des jeunes acteurs comédiens qui ont pris part à la réalisation de ce film sont à leur premier projet. Et avec le rendu que nous venons de voir à travers cette grande première, on ne peut qu’être satisfait. C’est en effet une fierté de savoir qu’ils ont bel et bien compris l’enjeu du cinéma professionnel. Je suis heureux de voir que des comédiens formés récemment parviennent à offrir une telle performance. C’est la preuve, une fois de plus, que le Burkina Faso est un grand pays de cinéma », a lancé l’une des figures de proue du cinéma burkinabè.

La sortie de « Cœur Pur » est un événement marquant pour le paysage cinématographique burkinabè, confirmant le dynamisme et le potentiel créatif du pays. Le film promet de toucher le public par son histoire universelle de courage, d’amour et de persévérance.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

