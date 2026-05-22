Annonce | Moyen xpress : Une plateforme e-commerce pour les entrepreneurs africains

A l’ère du numérique, e-commerce s’affirme de plus en plus comme un moyen incontournable de promotion des entreprises ainsi que de leurs biens et services. Conçue dans cette optique avec une spécificité africaine, la plateforme Moyen xpress tisse sa toile sur le continent africain et offre des opportunités d’affaires aux entrepreneurs africains avec à la clé, des emplois créés pour des acteurs connexes intervenant dans la chaîne.

En tant que marché en ligne, la plateforme prend en compte divers types d’acteurs du domaine : vendeurs, acheteurs et livreurs. A cet effet, la plateforme se compose de trois applications mobiles : Moyen business, Moyen xpress et Moyen delivery. Ces applications, de l’avis du fondateur de la plateforme, Augustin Moyenga, sont disponibles et téléchargeables sur App Store et Play Store.

Le recours à App Store, précise M. Moyenga, se fait par les personnes qui ont des téléphones iPhone. A l’opposé, les personnes disposant des Android devront passer par Play Store pour télécharger sur leur téléphone, les applications sus-citées.

Après quoi, le fondateur de Moyen xpress a passé en revue ces applications. Selon lui, l’application Moyen business est destinée aux vendeurs. « Ces derniers téléchargent l’application Moyen business, créent leur boutique en ligne (leur stand virtuel) et vendent leurs produits en ligne, avec l’appui de Moyen xpress qui assure la livraison », affirme-t-il.

Avant d’ajouter que dès qu’un produit est acheté sur la plateforme, celle-ci envoie une notification au vendeur qui est ainsi mis au courant de l’acte d’achat et reçoit son argent. A en croire le fondateur Moyenga, la plateforme offre de véritables avantages comparatifs au vendeur. « Contrairement aux plateformes internationales, la création de la boutique sur la plateforme est gratuite. Aussi, à la fin de chaque mois, que le vendeur ait vendu ou pas des produits, il ne lui est pas demandé de payer des frais d’hébergement de ses produits sur la plateforme. Ce qui n’est pas le cas avec les plateformes internationales », déclare M. Moyenga.

S’agissant de la 2e application notamment Moyen xpress, elle est destinée aux acheteurs qui entrent dans le marché en ligne pour effectuer des opérations d’achat. A cet effet, les acheteurs doivent au préalable télécharger cette application. Pour garantir l’efficacité de la plateforme à travers l’accessibilité des produits, la plateforme se veut innovante. Prenant le contrepied des plateformes internationales, la plateforme n’exige pas forcément la disposition de carte bancaire pour pouvoir y acheter les produits. «Tenant compte des réalités africaines où beaucoup de personnes ne disposent pas d’une carte bancaire, Moyen xpress a été conçu de sorte à permettre l’achat des produits à travers le paiement mobile. Il suffit donc de disposer auprès des sociétés de téléphonie d’un compte mobile pour acheter les produits », informe le premier responsable de la plateforme. Il poursuit en notant qu’en cas de commande, l’acheteur dispose de 3 jours pour tester la conformité et la qualité du produit livré. « Si l’acheteur n’est pas satisfait du produit pendant ce délai, il peut nous le retourner pour échange. De même, en cas de non livraison du produit commandé, les frais d’achat sont retournés à l’acheteur », révèle-t-il.

Une communauté de plus de 600 entrepreneurs éparpillés au Burkina, Sénégal, Côte d’Ivoire et Mali qui vendent leurs biens et services à travers la plateforme

Enfin, la 3e application dénommée Moyen delivery concerne uniquement ceux qui veulent travailler avec la plateforme en tant qu’agents chargés d’assurer la livraison des produits commandés par les acheteurs. Ces personnes doivent donc télécharger au préalable, l’application Moyen delivery pour pouvoir être pris en compte dans la galerie des livreurs de la plateforme. « En cas de commande, nous contactons le livreur le plus proche du vendeur. C’est lui qui récupère le produit physique chez le vendeur pour l’acheminer chez l’acheteur qui peut être situé dans la même localité ou ailleurs », souligne M. Moyenga. A ce jour, la plateforme dispose d’une liste bien étoffée de livreurs dans les grandes villes africaines. Selon M. Moyenga, la plateforme participe par ce truchement à créer des emplois et partant, à la lutte contre le chômage. A ce jour, c’est une communauté de plus de 600 entrepreneurs éparpillés au Burkina, Sénégal, Côte d’Ivoire et Mali qui vendent leurs biens et services à travers la plateforme, contre plus de 5 000 acheteurs qui recourent aux services de celle-ci. Et pour plus d’informations complémentaires, assure le fondateur de la plateforme, il suffit de se rendre sur le site web www.moyenxpress.com ou d’envoyer un message à l’adresse email [email protected] ou encore de contacter le N° 00226 06 88 57 08. En somme, la plateforme Moyen xpress est un outil de valorisation et d’exportation des produits des entrepreneurs africains.

Adama KABORE

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