Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 22 Mai 2026
TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Welhy »
Résultats du Tirage – Vendredi 22 Mai 2026
Tirage N° 2026/061
Les numéros gagnants sont : 88 – 75 – 03 – 02 – 36.
Aujourd’hui encore, la chance a parlé… serez-vous le prochain gagnant ?
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Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité