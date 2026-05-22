Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 22 Mai 2026

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🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Welhy »
📅 Résultats du Tirage – Vendredi 22 Mai 2026
🎟️ Tirage N° 2026/061
Les numéros gagnants sont : 88 – 75 – 03 – 02 – 36. 🎉
👉 Aujourd’hui encore, la chance a parlé… serez-vous le prochain gagnant ?
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📍 Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
 
     
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