Qualification Afrobasket U18 : Le Burkina Faso s’incline face au Bénin chez les filles

Les Étalons U18 filles devront se reprendre pour espérer décrocher leur qualification à l’Afrobasket U18. Pour leur première sortie face au Bénin, les joueuses burkinabè se sont inclinées sur le score de 56 à 62, ce 8 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou.

Avec trois de ses joueuses cadres blessées, la tâche s’annonce compliquée pour le sélectionneur de l’équipe nationale U18 filles.

Les Béninoises en profitent pour remporter le premier quart-temps (14-18). Le deuxième quart-temps est à l’avantage des Burkinabè, qui s’imposent 13 à 12. Malgré cela, le Bénin conserve une avance de trois points à la mi-temps (27-30).

Emmenées par Stivine Tchiakpe, élue meilleure joueuse du match avec 35 points inscrits, les Béninoises profitent des maladresses des Burkinabè pour creuser l’écart dans le troisième quart-temps (12-19). Dos au mur, les Étalons U18 filles réagissent grâce au réveil de Kiswendsida Elsy Gaelle Ouédraogo, qui retrouve son adresse. Elle réussit deux tirs à trois points qui permettent aux Burkinabè, alors menées de 15 points de réduire l’écart.

Un réveil tardif

Le Burkina Faso remporte le quatrième quart-temps (17-13) grâce notamment à l’apport de Vanessa Zongo (10 points), Élodie Gansonré (10 points), Naffisatou Ouattara (13 points) et Rainatou Nyamba. Cependant, ces efforts ne suffisent pas pour éviter la défaite (56-62).

« On a aussi joué avec des remplaçantes. Les deux équipes ont joué avec des remplaçantes. Il y a six points d’écart. On peut rattraper cela au prochain match », explique Éric Moyenga, sélectionneur de l’équipe du Burkina Faso.

« Il y avait trop de précipitation sur le terrain. C’est l’équipe qui a su mieux gérer les moments importants qui l’a emporté », analyse Jean Mpo N’Tcha. Dans ce groupe composé de deux équipes, la deuxième confrontation entre les deux sélections sera décisive pour la qualification.