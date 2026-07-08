Burkina Faso : À 14 ans, il crée une application pour lutter contre la cybercriminalité

Yann Harris Charbel Siry est passionné par la cybersécurité, l’informatique et l’innovation. Dès l’âge de 9 ans, il imagine le projet ‘’YamCyber’’. Cinq ans plus tard, ce jeune burkinabè de 14 ans parvient à concrétiser son idée en développant cette application web destinée à lutter contre la cybercriminalité au Burkina Faso et en Afrique. Dans sa quête d’innovation, il a également lancé une initiative d’étiquettes éducatives, toujours dans le but de sensibiliser le public aux enjeux de la cybersécurité.

Tout commence alors qu’il n’a que 9 ans. À un âge encore marqué par les jeux, Yann Harris Charbel Siry cherche déjà à comprendre le fonctionnement des appareils électroniques. Fasciné par ses robots et ses voitures télécommandées, offerts par ses parents, il démonte, observe et apprend.

« C’est comme ça que je me suis lancé dans l’informatique. Plus tard, j’ai commencé à concevoir des affiches et des visuels pour des clients, mes proches et mon entourage », raconte-t-il.

Malgré cette passion grandissante, les études demeurent la priorité. Ses parents y veillent avec rigueur. Hors de question cependant d’abandonner l’informatique. Yann apprend donc à concilier les deux. « Je donne la priorité à mes études. Pendant mon temps libre, les week-ends et les vacances, je me consacre pleinement à l’informatique », explique-t-il.

Grâce à cette discipline, il parvient, à seulement 14 ans, à développer YamCyber. Le nom est composé de ‘’Yam’’, qui signifie « intelligence » en langue mooré, et de « Cyber », en référence à l’informatique, à internet et au monde numérique.

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L’application web a été conçue pour lutter contre la cybercriminalité au Burkina Faso et en Afrique. Elle propose des cours de sensibilisation adaptés à différents publics, une intelligence artificielle capable de répondre aux questions des utilisateurs en mooré, en dioula et en fulfulde, ainsi que des conseils pratiques en cybersécurité.

Le lancement de la version mobile est prévu pour le 20 juillet 2026. Elle sera disponible sur Play Store pour les appareils Android et sur App Store pour les iPhone. Yann revient également sur une anecdote liée au développement de son projet. « Au début, tout se faisait de manière manuscrite, parce que je n’avais pas encore d’ordinateur », confie-t-il, avec ce sourire prouvant toute sa passion.

La vidéo de présentation de l’application web YamCyber ici 👇🏿

Grâce à YamCyber, le jeune prodige a remporté la première place dans la catégorie des 9 à 17 ans lors de la deuxième édition de la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO). Il a également reçu le prix « Révélation Adolescent ».

« Cette récompense constitue une étape importante de mon parcours et renforce ma volonté de poursuivre le développement de YamCyber, avec l’ambition de sensibiliser davantage de jeunes, d’écoles, d’universités et d’organisations aux enjeux de la cybersécurité et de l’innovation numérique », affirme-t-il.

Initiative des étiquettes éducatives

Yann Harris Charbel Siry est également à l’origine d’une initiative d’étiquettes éducatives visant à rendre les conseils en cybersécurité plus accessibles au grand public. Pour une première phase, il cible les étudiants. Son idée consiste à regrouper sur une affiche six conseils essentiels en cybersécurité. Ces affiches sont aujourd’hui installées dans plus de treize universités publiques et privées à travers le Burkina Faso.

« Concrètement, les étiquettes éducatives servent à rendre l’information et les conseils en cybersécurité plus accessibles. L’affiche présente six conseils simples qui permettent d’acquérir de bons réflexes numériques, d’éviter les arnaques et de mieux protéger ses données », explique-t-il.

Les premiers retours sont très encourageants. « La plupart des étudiants sont très satisfaits. Ils estiment que cette initiative est simple, instructive et qu’elle a un réel impact », rapporte-t-il. Ces réactions positives renforcent donc sa détermination à poursuivre son projet.

À terme, Yann souhaite étendre la distribution de ses étiquettes éducatives à davantage d’universités au Burkina Faso, mais aussi dans plusieurs pays africains, notamment le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo. Il envisage également de toucher les administrations publiques et les entreprises privées afin de renforcer la prévention contre la cybercriminalité.

Une collaboration avec la BCLCC

Yann adhère pleinement à l’adage selon lequel « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Il est membre d’une association de jeunes engagés dans la lutte contre la cybercriminalité. En collaboration avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), il participe à des campagnes de sensibilisation organisées dans les marchés et les yaars du Burkina Faso.

À long terme, Yann ambitionne de devenir un acteur majeur de la cybersécurité en Afrique. « Quand je serai plus grand, je compte lancer une initiative qui permettra de rassembler des jeunes comme moi afin de réfléchir ensemble au développement de notre beau continent », confie-t-il.

En attendant, il souhaite bénéficier d’un accompagnement qui lui permettra de franchir une nouvelle étape dans la réalisation de ses ambitions. Il se dit ouvert au soutien de l’État burkinabè, des entreprises privées ainsi que de toute personne ou organisation désireuse de contribuer à son projet.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24