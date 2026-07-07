Qualification Afrobasket U18 : « On est là pour apprendre, mais aussi pour se qualifier », avoue René To

L’équipe nationale U18 du Burkina Faso a entamé les éliminatoires de l’Afrobasket 2026 par une victoire face au Bénin le lundi 6 juillet 2026 au Palais des sports de Ouagadougou. Le sélectionneur de cette équipe, René To, a reconnu que son équipe a été absente par moments.

Les U18 du Burkina Faso se sont imposés face au Bénin en étant plus présents dans le money-time, les dernières minutes de la rencontre. Pourtant, l’équipe s’est fait peur pendant un bon moment en menant de 12 points d’écart avant de se faire rattraper puis dépasser.

« On a bien entamé, mais après ça, quand l’adversaire est monté au score, ils ont stressé. Il faut dire aussi qu’on n’a eu que 10 jours d’entraînement. Et ça, ça n’a pas joué à notre avantage. Les enfants se découvrent un peu », a expliqué René To, le sélectionneur de l’équipe nationale U18.

Se qualifier

Pour lui, cette opposition va l’aider à mieux préparer les prochaines rencontres, face au Bénin mais aussi au Nigeria. Cependant, c’est l’une des rares fois qu’une équipe des petites catégories participe aux éliminatoires de l’Afrobasket U18. Le sélectionneur reconnaît que son équipe est en apprentissage. « Oui, on est là pour apprendre, mais on est là aussi pour se faire plaisir et aller chercher la qualification », a déclaré René To.

Pour une première, il espère s’appuyer sur les points positifs pour la suite de la compétition. « Aujourd’hui, on a découvert le Bénin. On saura quoi faire au prochain match. On va essayer d’aller match par match pour voir ce qui nous attend et travailler en fonction de cela », conclut-il.