Suivi citoyen des politiques publiques : Le CNOSC/BF dresse le bilan de son projet de consolidation du dialogue politique

Le Conseil National des Organisations de la Société Civile du Burkina Faso (CNOSC/BF) a organisé, ce mardi 7 juillet 2026 à Ouagadougou, un atelier bilan du projet de consolidation du dialogue politique national dans le suivi citoyen des politiques publiques de développement.

Cette rencontre a réuni les différentes parties prenantes afin d’évaluer les résultats obtenus au cours de la période 2024-2026, tout en identifiant les perspectives pour renforcer le dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics.

Créé en 2011, le CNOSC/BF est une faîtière nationale qui fédère les organisations de la société civile présentes sur l’ensemble du territoire à travers un dispositif institutionnel déconcentré.

Sa mission est de renforcer les capacités organisationnelles, institutionnelles et techniques des organisations de la société civile afin qu’elles contribuent, aux côtés de l’État et des autres acteurs nationaux, à l’édification d’un Burkina Faso souverain, résilient et prospère.

Engagé depuis plusieurs années dans la promotion de la participation citoyenne à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des politiques publiques, le CNOSC/BF met en œuvre, avec l’appui du Laboratoire Citoyennetés à travers le projet FASOVEIL, le projet intitulé « Consolidation du dialogue politique national dans le suivi citoyen des politiques publiques de développement 2024-2026 ».

Selon les organisateurs, l’atelier avait pour objectif général d’évaluer la mise en œuvre de cette initiative afin de capitaliser les acquis, d’apprécier les résultats atteints et de dégager des pistes d’amélioration pour consolider le dialogue politique et le suivi citoyen des politiques publiques.

À l’occasion, le président du CNOSC/BF, Hermann Doanio, est revenu sur les principales ambitions du projet. « Le Conseil National des Organisations de la Société Civile du Burkina Faso a eu pour objectif non seulement de renforcer le dialogue politique avec les autorités en faisant des productions d’évidence, mais aussi des actions de plaidoyer. Il a également eu pour objectif de mettre en place des outils de suivi tels que les cadres de dialogue et de propositions citoyennes », a-t-il expliqué.

Présent à la rencontre, en qualité de partenaire technique, Dahourou Touré a salué les résultats obtenus au terme de la mise en œuvre du projet. Tout en se réjouissant de cette expérience, il a plaidé pour une meilleure valorisation des acquis.

« Comme attente, je dirais que les différents résultats qui ont été engrangés au cours de la mise en œuvre ne restent pas lettre morte et portent beaucoup de résultats. Beaucoup d’acquis ont été engrangés au cours de la période de mise en œuvre », a-t-il souhaité.

À travers cet atelier, le CNOSC/BF entend consolider les mécanismes de dialogue entre les acteurs publics et la société civile, dans la perspective d’une gouvernance plus participative et d’un suivi citoyen plus efficace des politiques publiques de développement.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24