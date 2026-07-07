Intelligence artificielle : L’Université Joseph KI-ZERBO lance un appel à candidatures pour l’IA appliquée aux maladies rénales

Dans la dynamique d’innovation technologique impulsée au sommet de l’État, l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) passe à l’offensive numérique. En partenariat avec YULCOM Technologies, une entreprise spécialisée en IA et en digitalisation de la santé publique, l’institution académique vient de lancer un ambitieux programme d’appui à la recherche en Intelligence Artificielle (IA) appliquée à la Santé Publique. Pour sa phase de démarrage, l’initiative se focalise sur un défi sanitaire de taille : l’amélioration de la prise en charge de l’insuffisance rénale au Burkina Faso.

L’innovation technologique au service de la souveraineté sanitaire

Ce programme de recherche, prévu pour s’étaler sur une durée de trois ans (2026-2028), répond directement aux orientations des autorités burkinabè. Le chef de l’État a maintes fois appelé à rompre avec les sentiers battus pour concevoir des solutions endogènes, modernes et adaptées aux réalités du pays.

Cette initiative s’inscrit ainsi en droite ligne de la toute nouvelle feuille de route nationale sur l’intelligence artificielle (2026-2030) fraîchement adoptée par le gouvernement, dont le mot d’ordre « l’IA pour tous » vise à faire des technologies émergentes un levier transversal au service de la souveraineté numérique et des besoins fondamentaux de la population, notamment dans les zones à faibles ressources.

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Ce projet concrétise des engagements institutionnels forts. On se rappelle notamment des mots du Pr. Antoine Béré lors de son discours du 12 mars dernier, prononcé lors de la cérémonie de rentrée académique de ses doctorants « L’université Joseph Ki-Zerbo place la recherche au cœur de sa mission sociétale. Notre ambition est de former des générations de chercheurs capables de produire des connaissances utiles, pertinentes, reconnues au niveau national et international ».

L’appel à candidatures actuel, ouvert jusqu’au 10 juillet 2026, ambitionne précisément de matérialiser cette vision en structurant et en finançant des équipes de recherche interdisciplinaires. Médecins, pharmaciens toxicologues, data scientists et spécialistes en modélisation IA sont invités à unir leurs forces.

Des objectifs cliniques précis

Le programme ne compte pas se limiter à de la recherche théorique. Il vise des applications cliniques très concrètes pour transformer le quotidien des patients burkinabè à travers cinq axes spécifiques :

Dépistage précoce

Développer des algorithmes ciblant en priorité les populations à haut risque comme les personnes diabétiques et hypertendues.

Modèles prédictifs

Créer des outils capables d’anticiper la progression de la maladie rénale chronique selon le profil clinique local.

Aide à la décision

Concevoir des solutions logicielles destinées à guider le personnel soignant, particulièrement dans les structures médicales isolées et à ressources limitées.

Renforcement de compétences

Former une masse critique locale en science des données médicales, en biostatistique et en éthique liée à l’IA de santé.

Rayonnement scientifique

Produire des innovations et des publications indexées ayant un fort impact régional en Afrique de l’Ouest.

Modalités et calendrier de sélection

Le processus est géré par un Comité de pilotage mixte unissant l’UJKZ et YULCOM Technologies. Les candidats, qu’ils postulent en équipe déjà constituée ou à titre individuel (avec l’engagement d’intégrer un collectif interdisciplinaire), doivent être affiliés à une institution reconnue et s’impliquer pleinement dans le parcours de formation prévu.

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Les critères d’évaluation reposeront sur la qualité scientifique, la faisabilité technique, la pertinence vis-à-vis de l’insuffisance rénale et le potentiel d’impact sur la santé publique.

Le calendrier officiel de sélection est d’ores et déjà fixé :

Dépôt des dossiers en ligne (sur la plateforme Campus Faso) : Du 30 juin au 10 juillet 2026.

Évaluation des candidatures : Du 21 au 25 juillet 2026.

Publication des résultats : Le 28 juillet 2026.

Par cet appel d’offres, signé conjointement par le Pr. Antoine BÉRÉ, Président de l’Université Joseph KI-ZERBO, et M. Youmani LANKOANDÉ, PDG de YULCOM Technologies, la communauté scientifique nationale prouve qu’elle est prête à relever le défi de la modernisation de la médecine par les algorithmes, transformant la vision politique du Burkina de demain en actions concrètes sur le terrain hospitalier.