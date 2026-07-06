UBA : Tony Elumelu quittera la présidence du groupe le 21 août 2026

Après douze années à la tête du Conseil d’administration de United Bank for Africa (UBA), Tony Elumelu quittera officiellement ses fonctions de président le 21 août 2026. Ce départ intervient conformément à la réglementation de la Banque centrale du Nigeria (CBN), qui limite à douze ans le mandat des administrateurs non exécutifs des établissements bancaires, rapporte The Guardian Nigéria.

Le Conseil d’administration de United Bank for Africa (UBA) a déjà validé la succession de l’homme d’affaires nigérian. Emmanuel Nnorom, actuellement administrateur non exécutif du groupe, prendra officiellement les rênes de la présidence le 21 août 2026, assurant ainsi une transition sans rupture à la tête de l’institution financière.

Le départ de Tony Elumelu marque la fin d’un chapitre important dans l’histoire de la banque. Depuis son accession à la présidence du Conseil en 2014, il a largement contribué à renforcer le positionnement stratégique de l’établissement, en accélérant son expansion panafricaine, en consolidant sa gouvernance et en soutenant sa croissance sur les marchés africains et internationaux.

Sous son leadership, UBA a poursuivi son développement pour devenir l’une des principales institutions bancaires du continent, avec une présence dans vingt pays africains ainsi que dans plusieurs grands centres financiers mondiaux.

Dans son message d’adieu, Tony Elumelu a salué le parcours accompli et exprimé sa gratitude envers les collaborateurs, les actionnaires et les partenaires du groupe.

« Diriger cette institution a été l’un des plus grands privilèges de ma carrière », a-t-il déclaré, se disant convaincu que UBA poursuivra sa dynamique de croissance sous la direction d’Emmanuel Nnorom.

Cette transition s’inscrit dans le respect des exigences de gouvernance imposées par la Banque centrale du Nigeria et ouvre une nouvelle étape pour le groupe bancaire, qui entend poursuivre son ambition de renforcer son leadership sur le continent africain.