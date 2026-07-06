Coupe du monde 2026 : Donald Trump reconnaît avoir demandé à la FIFA de réexaminer le carton rouge de Folarin Balogun

Le président américain Donald Trump a confirmé ce lundi 6 juillet 2026 avoir contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de demander un réexamen du carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, suspendu après son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine.

« Oui, j’ai parlé à Gianni », a déclaré Donald Trump lors d’un événement organisé à la Maison-Blanche. Le locataire de la Maison-Blanche a assuré qu’il ne cherchait pas à influencer la décision des instances disciplinaires, mais souhaitait simplement qu’un nouvel examen du dossier soit effectué.

« Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen parce que je ne pensais pas que c’était une faute. Je ne lui ai pas dit quoi faire, je ne peux pas lui dire quoi faire, et je ne pense pas que ce soit lui qui ait pris la décision », a-t-il expliqué.

Quelques heures plus tard, Gianni Infantino a confirmé avoir reçu l’appel du président américain. Dans un message publié sur X, il a précisé avoir rappelé à Donald Trump que les organes disciplinaires de la FIFA étaient « indépendants » et que la procédure suivrait son cours.

« Au cours de notre conversation, j’ai expliqué qu’une procédure juridique était en cours impliquant les instances judiciaires indépendantes de la FIFA et que l’affaire serait tranchée en temps voulu par les organes compétents », a indiqué le dirigeant du football mondial.

La décision de la FIFA de suspendre l’application de la sanction de Balogun, lui permettant ainsi de disputer le huitième de finale contre la Belgique, a provoqué une levée de boucliers dans le monde du football.

L’UEFA a dénoncé une décision « inédite, incompréhensible et injustifiable », estimant que la FIFA avait « franchi une ligne rouge » en revenant sur une suspension automatique prévue par son règlement. L’instance européenne considère que cette décision porte atteinte à l’intégrité de la compétition et à la crédibilité des règles disciplinaires.

De son côté, la Fédération belge de football a annoncé contester l’éligibilité de Folarin Balogun. Elle affirme ne pas avoir reçu les motivations officielles de la FIFA et prépare un recours afin de faire respecter les règlements disciplinaires en vigueur.