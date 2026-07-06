Handball : Les rideaux sont tombés sur les compétitions de la Ligue du Centre

La Ligue du Centre de handball a clos son championnat national le dimanche 5 juillet 2026 à Ouagadougou à travers trois principales rencontres dont la dernière qui a opposé l’AS Police à l’AS SONABHY. Mais, c’est l’AS SONABHY chez les U20 et l’AS SONABEL chez les séniors qui sont sacrés champions.

Dans ce dernier match de la saison, les deux formations se sont séparées sur un score de parité. Pourtant, l’équipe de la SONABHY a dominé la rencontre de bout en bout (17-12), menant même de plus de cinq points. L’AS Police réussi à revenir au score (24-24).

Bien que réduite à 4 quatre pour 2 minutes écopées par des joueurs de l’AS SONABHY, elle réussit à creuser l’écart 27-25 et prend quatre points d’avance à huit minutes de la fin (34-30) grâce à un excellent gardien. Ce qui oblige les policiers à prendre un temps mort pour des réajustements.

Le non respect des consignes

Ces réajustements s’avèrent payant puisque l’AS Police réduit l’écart (31-30) et passe même devant (31-32). Mais, les policiers gèrent mal leur avance même si toutes les deux équipes ont eu l’occasion de prendre une avance à l’issue de la rencontre.

« On tenait bien le match. Mais la fatigue aidant et le non-respect des consignes expliquent cette baisse de rythme », regrette l’encadreur de l’AS SONABHY Salif Ouédraogo. Cette baisse d’énergie a profité à l’équipe adversaire.

Jean Paul Rouamba, l’entraîneur de l’AS Police salue l’équipe adverse qui a donné du fil à retordre à son équipe. Pour les phases finales, il se dit prêt : « Il y a certains joueurs pour des raisons professionnelles ne sont réguliers aux entraînements ou ne sont pas avec nous. Mais si on a tout le monde, on promet de belles choses lors des phases finales ».

En attendant les phases finales

Pour la Ligue du Centre de handball, c’est un pari tenu. A présent, elle se prépare pour les phases finales. « La saison était longue avec 125 matchs au programme. Ce n’était pas évident. Tout s’est bien passé, on a terminé la saison avec un très beau match », s’est réjoui le secrétaire général de la Ligue du Centre de handball Paul Sandwidi.

Il promet une belle prestation des équipes de sa ligue. Cela commence déjà par la préparation des petites catégories.

« La semaine dernière, nous avons fait une phase préparatoire pour les petites catégories, on espère qu’on fera mieux que l’année prochaine », avoue-t-il. Dans la première rencontre de la journée, l’AS Finances s’impose devant l’USFA (30-25). L’AS Douanes a pris le dessus par un score de 34 à 22.

Au classement des championnats de la Ligue du Centre, l’AS SONABEL est championne tandis que l’AS SONABHY remporte le titre chez les juniors.