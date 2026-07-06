USSU-BF 2026 : Le Kadiogo et le Guiriko champions au handball

Les phases finales des compétitions de l’Union des sports scolaires et universitaires (USSU-BF) se sont disputées du 29 juin au 4 juillet 2026 à Tenkodogo. Dans les sports de main, les équipes du Kadiogo au volleyball, du Guiriko au handball chez les garçons et du Kadiogo en handball chez les filles se sont adjugé les titres de championnes dans leurs catégories.

Tenkodogo était en fête pendant cette semaine des phases finales des compétitions de l’USSU-BF. Dans la compétition de handball dames, l’équipe du Kadiogo était opposée à celle du Guiriko. Dans cette finale, ce sont d’abord les joueuses venues de Ouagadougou qui se sont illustrées en dominant leurs adversaires pour mener à la pause (8-4).

Au retour de la pause, l’équipe du Guiriko réalise une grande percée. Grâce à une bonne défense, elle réduit l’écart et réussit même à revenir au score (10-10). Ce qui oblige l’équipe du Kadiogo à demander un temps mort.

Ce temps mort va payer puisque les Ouagalaises reprennent l’ascendant et provoquent l’expulsion d’une joueuse du Guiriko. Avec cette supériorité numérique, les Ouagalaises creusent l’écart et s’imposent (13-11).

Une bonne ambiance

« On s’est imposé dans les derniers instants. Ce n’est pas une première. Ce qui nous a permis de gagner, c’est le début. On avait dit aux joueuses d’attaquer dès le début et on a pris une bonne avance », s’est exprimé l’entraîneur de l’équipe du Kadiogo, Modeste Traoré. La région des Bankui occupe la 3e place devant la région de l’Oubri.

Dans la finale chez les hommes, le Guiriko n’a pas eu de mal face au Djôrô. Les Bobolais ont mené de bout en bout pour s’imposer (25-19) au terme de la rencontre.

« Dans les sports de main, pour ceux qui ne sont pas dans les grandes villes, même à Bobo, l’USSU-BF est une grande chose pour nous parce que c’est à partir de là que nous préparons nos enfants », explique Karzoum Zagré, entraîneur de l’équipe de handball du Guiriko.

La plupart de ses joueurs disputent également les championnats nationaux. Pour lui, la compétition va aussi les aider à préparer les phases finales des petites catégories.

Bien avant, au volleyball, l’équipe du Kadiogo s’est imposée (2 sets à 0) face à celle de la région du Yaadga. Le Nazinon occupe la 3e place devant la région des Tannounyan.