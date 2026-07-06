Burkina Mousso Oscars 2026 : Adja Salamata Bonkoungou de Zagtouli remporte le prestige Super BUMO

La 11e édition des Burkina Mousso Oscars (BUMO) a consacré, le samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou, Adja Salamata Bonkoungou, plus connue sous le nom d’Adja de Zagtouli, en lui décernant la plus haute distinction de la cérémonie, le Super BUMO 2026.

Placée sous le thème « Femme unie, bâtisseuse de paix au Faso », cette 11e édition a réuni des personnalités issues de divers secteurs d’activités autour d’une même ambition, célébrer les femmes dont les actions contribuent au développement du Burkina Faso et à la promotion des valeurs de solidarité, de paix et de résilience. Au total, 20 lauréates ont été distinguées dans une dizaine de catégories.

Le moment fort de la soirée est intervenu avec la proclamation du Super BUMO, distinction suprême attribuée cette année à Adja Salamata Bonkoungou, tradipraticienne installée à Zagtouli. Déjà reconnue au Burkina Faso et à l’international pour son engagement dans la médecine traditionnelle, elle ajoute ainsi une nouvelle récompense à un palmarès déjà riche.

Très émue après avoir reçu son trophée, la lauréate a exprimé sa gratitude envers les organisateurs et rendu grâce à Dieu. « Je suis très heureuse de cette distinction. Je rends grâce à Dieu et je remercie les promoteurs de cette cérémonie. Je continuerai à redoubler d’efforts pour venir en aide à mes frères et sœurs burkinabè », a-t-elle déclaré.

Pour le commissaire général des BUMO, Aboubacar Kéré, dit Kerson, cette cérémonie vise avant tout à reconnaître les femmes qui, depuis au moins cinq années, font preuve d’un engagement exemplaire dans leurs domaines respectifs et constituent des modèles pour les jeunes générations.

Malgré un contexte marqué par la rareté des partenaires, il s’est félicité de la réussite de cette 11e édition, soulignant que la reconnaissance demeure une source importante de motivation pour les bénéficiaires.

La soirée a également été ponctuée de prestations artistiques, des défilés de mode et de remises de distinctions dans plusieurs secteurs d’activités, illustrant la diversité des talents féminins burkinabè.

« Bravo à toutes ces femmes qui repartent avec des trophees, symboles de leurs efforts quotidiens. Merci à tous les partenaires et à toutes ces personnes qui nous soutiennent dans l’ombre », a-t-il lancé.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24