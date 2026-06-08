Mousso d’Or 2026 : Salmata Sawadogo sacrée meilleure femme de l’année au Burkina Faso

La quatrième édition des Mousso d’Or a célébré, le samedi 6 juin 2026 à Ouagadougou, des femmes burkinabè dont l’engagement, le leadership et les réalisations contribuent au développement du pays. Organisée sous le signe de la valorisation de l’excellence féminine, cette cérémonie a distingué plusieurs femmes et organisations dans divers secteurs d’activité.

Au terme de la soirée, le prestigieux trophée de Mousso d’Or 2026 a été attribué à Salmata Sawadogo, Présidente-directrice générale de Salmata Commerce Général.

Une consécration qui vient saluer son parcours entrepreneurial ainsi que ses efforts en faveur de l’autonomisation économique des femmes.

La lauréate a exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs et toutes les personnes qui l’ont accompagnée dans son parcours. Pour elle, cette récompense constitue une invitation à poursuivre ses efforts et à inspirer davantage de femmes à croire en leurs capacités et à entreprendre.

Dans les autres catégories, Talato Ouédraogo a remporté le prix de la catégorie « Pépite d’or», tandis que l’association Wend Guetta s’est distinguée dans la catégorie « Association ». Charlotte Milliogo de l’USFA a été sacrée dans la catégorie « Sport », Mam Sank dans la catégorie « Restauration » et Almaty Meria dans la catégorie « Artiste musicienne ».

Chaque lauréate est repartie avec un trophée, une écharpe et une attestation de reconnaissance. Un trophée d’honneur a également été décerné à Adja Abibou Sana Ouédraogo pour son parcours et son engagement.

La cérémonie a aussi été marquée par la remise de plusieurs prix spéciaux, notamment à l’endroit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), en reconnaissance de leur contribution à la préservation de la paix et de la cohésion sociale.

Selon le commissaire général de l’événement, Mohamado Sanfo, les Mousso d’Or ont pour vocation de mettre en lumière les femmes qui excellent dans leurs domaines respectifs. « Quand une femme est heureuse, c’est toute une famille qui est heureuse », a-t-il déclaré..

Il a rappelé que les Mousso d’Or mènent également des actions sociales en faveur des femmes vulnérables. Cette année, quarante veuves de FDS tombés au front ont bénéficié d’une formation et d’un accompagnement visant à renforcer leur autonomie.

Malgré les difficultés rencontrées au cours des différentes éditions, Mohamado Sanfo se réjouit de l’évolution de l’événement et de l’engouement grandissant qu’il suscite.

« Nous avons rencontré des difficultés, mais la passion nous pousse à avancer. Cette année, nous avons enregistré une forte mobilisation qui témoigne de l’intérêt porté à la promotion de la femme », a-t-il affirmé.

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Au total, seize catégories, sept prix spéciaux ainsi qu’un trophée d’honneur ont été décernés au cours de cette quatrième édition. Lauréate de la catégorie « Pépite d’or », Talato Ouédraogo a salué une initiative qui encourage les femmes à viser l’excellence.

« Nous invitons toutes les femmes qui veulent se lancer à le faire sans réserve. Aujourd’hui, l’excellence féminine est reconnue et encouragée », a-t-elle déclaré.

À travers cette quatrième édition, les Mousso d’Or réaffirment leur ambition de célébrer les femmes qui, par leur travail, leur résilience et leur engagement, contribuent chaque jour à l’essor du Burkina Faso.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24