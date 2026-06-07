CAN féminine 2026 : Le Burkina Faso et le Mali se tiennent en échec (2-2) en préparation

Les Etalons dames ont bouclé une nouvelle série de matchs amicaux de préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2026. Après un match nul (0-0), le Burkina Faso et le Mali se sont à nouveau quitté sur un score nul (2-2) ce dimanche 7 juin 2026 au Stade du 4 Août de Ouagadougou.

Les Maliennes sont les premières à se signaler dans ce match amical. Dès la 10e minute, Fatoumata Diarra permet aux Aiglonnes du Mali de mener au score (0-1). Les Étalons dames restent calmes et se relancent. Elles ont la maitrise du ballon et font courir les Maliennes.

Suite à une frappe renvoyée par la barre transversale, Deborah Guira qui suivait bien reprend le ballon dans les filets (1-1). C’est l’égalisation.

Malgré la qualité technique des Aiglonnes, les Burkinabè imposent leur jeu. Sur une autre belle composition, Judicaëlle Ouoba envoie le ballon en pleine lucarne. La gardienne malienne n’y peut rien. Les joueuses de l’entraîneur Pascal Sawadogo passent devant (2-1). Ce sera le score à la pause.

Le Mali revient à la marque

En deuxième période, les Étalons ont une meilleure possession de balle alors que les Maliennes attaquent sans pouvoir bousculer l’organisation défensive burkinabè.

Finalement, sur un penalty, transformé par Aissata Traoré, les Maliennes reviennent au score de parité (2-2). Ce sera le score final même si les deux équipes vont pousser jusqu’au coup de sifflet final.

Lors de la première rencontre, les deux formations s’étaient séparées sur un score nul (0-0). Ces matchs préparent les phases finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dames prévues au Maroc.

Le Burkina Faso est logé dans le même groupe que la Côte d’Ivoire, la Tanzanie et l’Afrique du Sud. Le Mali partage le même groupe que le Ghana, le Cap Vert et le Cameroun.

La compétition est prévue du 25 juillet au 16 Août 2026. Cette rencontre amicale permet une fois de plus à Pascal Sawadogo et ses joueuses de se préparer en attendant le début de la compétition.