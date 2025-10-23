CAN féminine 2026 : Les Étalons dames affûtent leurs armes

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons dames se sont entraînées le mercredi 22 octobre 2025 au Stade du 4 Août de Ouagadougou sous la supervision de Pascal Sawadogo, le sélectionneur principal. Elles espèrent arracher une deuxième qualification du Burkina Faso à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine.

Revoilà les Etalons dames. Cette fois ci, les joueuses de Pascal Sawadogo veulent décrocher une deuxième qualification à la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026. Ce mercredi, sur le rectangle vert du Stade du 4-Août de Ouagadougou, elles ont effectué une nouvelle séance d’entraînement. Une séance qui a permis de percevoir la bonne ambiance au sein du groupe.

« La préparation se passe bien puisque nous sommes en regroupement depuis le 14 octobre. Le groupe vit très bien avec une bonne ambiance. Nous nous connaissons depuis fort longtemps. La majeure partie d’entre nous étions là pendant notre dernière CAN a joué la CAN 2022 au Maroc », avoue Charlotte Millogo, la capitaine de cette formation.

Prendre de l’avance

Cette fois, les qualifications ont une saveur particulière. C’est la première fois que cette génération foule la pelouse du 4-Août depuis sa réouverture. Une opportunité symbolique que le sélectionneur Pascal Sawadogo, le sélectionneur de l’équipe féminine du Burkina Faso veut transformer en force. « Pour nous, c’est prendre les trois points, une avance sur le score. C’est toujours une compétition CAF et la différence de but compte. Il faut faire un bon premier match avant d’aller arracher une qualification en terre togolaise », explique-t-il, le sélectionneur.

Les joueuses affichent la même confiance. Parmi elles, Balkissa Sawadogo, revenue du championnat turc. Si dans le passé l’équipe a connu quelques problèmes de préparation, elle estime que les conditions se sont améliorées. « Oui, les conditions sont améliorées. Le football féminin est en développement. Je pense qu’ils ont entendu notre cri de cœur. Ils ont essayé de faire de leur mieux. Nous allons nous contenter de ce que nous avons en attendant des lendemains meilleurs », explique-t-elle.

Un bon niveau

Eden Ouédraogo, venue du Canada, découvre pour la première fois l’ambiance du vestiaire burkinabè. La jeune joueuse ne cache pas son émotion. « Il y a une bonne ambiance. Au niveau technique, il y a un bon niveau. On s’entend toute bien. On se tire toute vers le haut. Je pense qu’avec ça, on va avoir toutes les armes », assure-t-elle. Elle dit avoir toujours rêvé de jouer avec les Étalons du Burkina Faso.

Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi 24 octobre 2025 au stade du 4-Août, où les Étalons dames tenteront de prendre une option décisive sur la qualification pour la CAN féminine prévue au Maroc en 2026.