Faso Mêbo : La Guérisseuse Adja Salimata Soré offre 100 tonnes de ciment pour la construction nationale

L’élan de solidarité nationale pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo continue. Ce jeudi 23 octobre 2025, la guérisseuse traditionnelle Adja Salimata Soré, mieux connue sous le nom affectueux de « la guérisseuse de Bazoulé » a apporté 100 tonnes de ciment pour soutenir l’initiative présidentielle.

La guérisseuse traditionnelle de Bazoulé, Adja Salimata Soré, s’est rendue sur le site de l’initiative Faso Mêbo pour effectuer un don de 100 tonnes de ciment.

Ce soutien matériel, destiné à participer à la construction du pays, témoigne de l’engagement des citoyens, quel que soit leur secteur d’activité, envers les efforts de développement et de reconstruction du Burkina Faso.

Interrogée sur les raisons de cette générosité, la donatrice a invoqué un double motif. Premièrement, son statut de citoyenne burkinabè. « Je suis Burkinabè. Et en plus, si tu es pour le Burkinabè, si tu veux construire le pays, tu dois être dedans », a-t-elle indiqué.

Deuxièmement, dit-elle c’est pour encourager l’engagement de ceux qui sont engagement sur les chantier de construction du Pays des Hommes intègres.

Le geste d’Adja Salimata Soré n’est pas un acte isolé. Elle a d’ailleurs clairement exprimé son intention de pérenniser son soutien. « Je pense que c’est la première, mais (In Sha Allah), ça ne sera pas la derrière. Parce que dès que le pays est là et qu’on est là aussi, on va accompagner toujours le pays », a-t-elle déclaré.

La guérisseuse de Bazoulé a saisi cette opportunité pour lancer un appel à la mobilisation générale de ses compatriotes. Elle a invité l’ensemble des Burkinabè à rejoindre le mouvement, un principe de cohésion nationale.

Akim KY

Burkina 24