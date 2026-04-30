Bobo-Dioulasso : La LONAB arrose deux parieurs de 60 millions de FCFA en pleine SNC

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a célébré deux nouveaux gagnants du PMU’B Le mercredi 29 avril 2026 à Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie s’est déroulée en marge de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), devant de nombreux festivaliers. Les deux heureux gagnants se partagent une somme totale d’environ 60 millions de FCFA.

Le premier lauréat se nomme Madi Nikièma. Il travaille dans le domaine de l’élevage et de l’agriculture. Avec une mise de 63 000 FCFA, il a remporté la somme de 30 152 500 FCFA.

Ce parieur n’est pas à son premier succès. Il a expliqué lors de la remise . « J’ai juste joué comme ça et puis j’ai eu ça. J’ai déjà eu ce montant-là à plusieurs reprises », a-t-il expliqué.

Le second gagnant est Guy Parfait Yaméogo, un footballeur de 28 ans. Il a reçu un chèque de 29 449 500 FCFA pour une mise de 75 600 FCFA. Sa victoire est liée à une aide apportée à son oncle. Il raconte. « Mon oncle m’a contacté le 19 matin pour m’informer du ticket. Il n’avait pas suffisamment de moyens, je lui ai envoyé un peu d’argent pour compléter la mise », a-t-il raconté.

Nicole Remene née Yilboudo, directrice de l’agence principale de la LONAB à Bobo-Dioulasso, a remis les chèques aux lauréats. Elle a profité de l’occasion pour donner des conseils aux deux hommes sur l’utilisation de leur argent. Elle les a encouragés à investir de manière utile pour créer des emplois et développer l’économie du pays.

Les gagnants ont déjà des idées pour l’avenir; Madi Nikièma souhaite agrandir son activité d’élevage de bœufs et de poules. Guy Parfait Yaméogo et son oncle comptent s’associer pour réaliser un projet ensemble.

Enfin, la LONAB a invité les citoyens à découvrir ses nouveaux jeux, comme le « Faso Loto 5/90 » disponible sur internet. Ce jeu permet de gagner jusqu’à 500 millions de FCFA.

Akim KY

Burkina 24