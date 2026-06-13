Musique : Nastou Baswidga dédicace son 5e album « Zems Taaba » 

‎L’artiste musicienne Nastou Baswidga a procédé à la dédicace de son cinquième album intitulé Zems Taaba, Le jeudi 11 juin 2026 à Ouagadougou. La cérémonie a regroupé des mélomanes, des promoteurs culturels et des personnalités du monde artistique burkinabè.

‎Amy Nana, connue sous le nom de scène Nastou Baswidga, est auteure-compositrice-interprète originaire de Sakuilga. Avec Zems Taaba, qui signifie s’entendre en mooré, elle signe un album de 15 titres chanté en plusieurs langues locales, notamment le mooré, le dioula et le gourmantchéma, en plus du français.

‎L’œuvre prône la paix, la cohésion sociale et la promotion des valeurs culturelles endogènes. « Zems Taaba est une invite à plus de cohésion, à plus d’union. Nous appartenons tous à la même patrie ; unissons-nous pour hisser haut le drapeau du Burkina Faso », a affirmé l’artiste face à la presse.

‎La soirée de dédicace a été marquée par plusieurs temps forts notamment la présentation officielle de l’œuvre au public, une vente aux enchères des éditions spéciales, une prestation live de l’artiste et la projection du clip du titre Burkimbi.

‎Lors de la vente aux enchères, Cheick Maïga a acquis le CD Diamant pour 5 millions de francs CFA. Les éditions Or, Argent et Bronze ont également été adjugées à des promoteurs à des prix respectifs de 1 million et 700 000 francs CFA. Des trophées de reconnaissance ont par ailleurs été remis aux collaborateurs de l’artiste.

‎Le parrain artistique de la soirée, Malgré-Naaba Kisto Koinbré, a salué le parcours de la chanteuse. « Elle a du talent et elle preste par amour. C’est une cantatrice qui chante très bien les rythmes du terroir. Je suis fier d’elle et de sa musique », a-t-il déclaré.

‎Zems Taaba est le 5è opus de Nastou Baswidga après Baswidga (2013), Tambila (2014), Tik Wendé (2018) et Nissala (2021). l’album Zems Taaba est disponible en format USB au prix de 10 000 francs CFA l’unité.