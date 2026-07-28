Mali : Bassirou Diomaye Faye en visite de travail et de solidarité auprès d’Assimi Goïta

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Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé ce mardi 28 juillet 2026 à Bamako pour une visite de travail et de solidarité de 24 heures. À son arrivée à l’aéroport international Président Modibo Keïta, il a été accueilli par le président de la Transition malienne, Assimi Goïta.

Accueilli avec les honneurs dus à son rang, le chef de l’État sénégalais a participé, aux côtés de son homologue malien, à la cérémonie protocolaire marquée par l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, la revue des troupes ainsi que la présentation des corps constitués.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé ce mardi 28 juillet 2026 à Bamako
Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé ce mardi 28 juillet 2026 à Bamako

Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus quelques instants dans le salon d’honneur de l’aéroport avant de rejoindre le palais de Koulouba, où se déroulera le reste de la visite officielle.

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Selon la présidence malienne, cette rencontre sera marquée par un tête-à-tête entre les deux chefs d’État, consacré aux questions d’intérêt commun. Les échanges se poursuivront ensuite en séance élargie avec les membres des délégations des deux pays.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé ce mardi 28 juillet 2026 à Bamako

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et le Sénégal, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, politiques et économiques nécessitant une coopération accrue entre les États ouest-africains.

 
     
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