Équipe de France : Zinedine Zidane officiellement nommé sélectionneur des Bleus

C’est désormais officiel. Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. La Fédération française de football (FFF) a annoncé, ce mardi 28 juillet 2026, la nomination de l’ancien Ballon d’Or 1998 à la tête des Bleus.

À 54 ans, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France succède à Didier Deschamps, qui a quitté ses fonctions après quatorze années passées sur le banc tricolore. Une transition attendue depuis plusieurs mois, tant le nom de Zidane revenait avec insistance pour prendre les rênes de la sélection nationale.

Cette nomination marque l’ouverture d’un nouveau chapitre pour les Bleus. Figure emblématique du football français, Zinedine Zidane retrouve la sélection avec laquelle il a remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000, cette fois dans le costume de sélectionneur.

Après une brillante carrière de joueur, « Zizou » s’est imposé comme l’un des entraîneurs les plus titrés de sa génération. À la tête du Real Madrid, il a notamment remporté trois Ligues des champions consécutives, un exploit inédit dans l’ère moderne de la compétition.

Très attendu par les supporters français, Zidane aura désormais pour mission de poursuivre l’héritage laissé par Didier Deschamps et de préparer les prochaines échéances internationales, avec l’ambition de maintenir l’équipe de France parmi les meilleures sélections mondiales.