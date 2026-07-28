UFOA-B U20 : Le Burkina Faso s’impose face au Togo (3-1)

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Joueur burkinabè bloquant le passage à un joueur Togolais.

Les Etalons U20 ont réussi leur entrée dans le tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA-B). Opposés ce lundi 27 juillet 2026 face au Togo à Yamoussoukro, les Burkinabè se sont imposés (3-1).

Mohamed Zongo ouvre le score (1-0) à peine 2 minutes de jeu pour les Étalons U20. Les U20 du Togo égalise à leur tour peu avant le premier quart d’heure.

Mais, les poulains de Oscar Barro se reprennent. Séverin Komi Enouwouklo (49e min) et Narcisse Abdoul Kabir Ouédraogo (79e min) permettent au Étalons U20 de s’imposer (3-1).

Cette victoire permet aux Étalons U20 de faire une bonne entrée dans leur groupe. Dans le même groupe, le Nigeria a battu le Ghana (4-2) dans le match du groupe B.

Ce tournoi est qualificatif pour la CAN U20 prévue au Ghana. Seul le vainqueur de ce tournoi qui regroupe sept équipes obtient le ticket de qualification.

 
     
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