Donald Trump remercie le Roi Mohammed VI et veut parcourir l’autoroute Tiznit-Dakhla portant son nom

Le président des États-Unis, Donald Trump, a exprimé sa gratitude au Roi Mohammed VI après l’annonce de la dénomination « Donald J. Trump Highway » attribuée à la voie express Tiznit-Dakhla. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, il a également déclaré souhaiter emprunter prochainement cet axe routier, rapporte le média espagnol l’observateur.

Dans une publication mise en ligne dimanche 26 juillet 2026, Donald Trump a remercié le Souverain marocain pour cet hommage. « Merci au très respecté Mohammed VI, Roi du Maroc. Quel grand honneur ! J’ai hâte de parcourir un jour cette grande autoroute sur toute sa longueur, je l’espère bientôt ! », a-t-il écrit, en signant personnellement son message.

Sa publication est accompagnée d’une vidéo présentant la voie express reliant Tiznit à Dakhla sous l’appellation « President Donald J. Trump Highway ».

Longue de 1 055 kilomètres, cette infrastructure relie Tiznit à Dakhla en passant notamment par Guelmim, Tan-Tan et Laâyoune. Réalisée pour un investissement de plus de 9 milliards de dirhams, elle vise à améliorer la sécurité routière, réduire les temps de trajet et faciliter le transport des personnes et des marchandises entre le centre du Maroc et les provinces du Sud.

La voie express s’inscrit également dans la stratégie du Royaume visant à renforcer ses échanges avec le continent africain. Elle est appelée à améliorer la connexion avec le futur port Dakhla Atlantique et à soutenir le développement économique, logistique et maritime de la région.

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Cette marque de reconnaissance envers Donald Trump intervient dans un contexte de relations étroites entre Rabat et Washington. En décembre 2020, lors de son premier mandat, le président américain avait reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Une décision que le Roi Mohammed VI a récemment qualifiée d’historique, estimant qu’elle resterait « gravée dans la mémoire des Marocains de génération en génération ».

À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de l’indépendance des États-Unis, le Souverain avait également salué la solidité des relations maroco-américaines, mettant en avant le développement des échanges économiques ainsi que la coopération sécuritaire et militaire entre les deux pays.

Le souhait exprimé par Donald Trump de parcourir cette voie express intervient ainsi dans le prolongement de cette séquence diplomatique. Aucune visite officielle dans les provinces du Sud n’a toutefois été annoncée à ce stade.