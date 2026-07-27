Europe : Plus de 325 000 personnes évacuées à cause d’incendies géants en France et en Espagne

De gigantesques incendies continuent de ravager le sud-ouest de la France et plusieurs régions d’Espagne, provoquant l’évacuation de plus de 325 000 personnes. Les autorités des deux pays redoutent une aggravation de la situation avec le retour annoncé de fortes chaleurs, rapporte La Presse Ca.

En France, la Gironde reste l’épicentre de la crise. Les flammes, qui ont déjà parcouru 42 000 hectares, se trouvent désormais à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux. Plus de 220 000 personnes ont été évacuées depuis le début des incendies, tandis que 240 habitations ont été détruites.

Les pompiers font face à des conditions particulièrement difficiles. Un phénomène rare de « pyrocumulonimbus », également appelé « orage de feu », a été observé autour du bassin d’Arcachon, compliquant davantage les opérations de lutte contre les flammes.

« C’est une stratégie de guerre, on n’arrête pas de se faire bombarder et il faut mettre tout le monde à l’abri », a expliqué le lieutenant-colonel Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Selon le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, près de 115 000 hectares ont déjà été détruits par les incendies depuis le début de l’année, un niveau inédit. Les secours doivent faire face quotidiennement à 30 à 40 feux simultanés.

Les incendies perturbent également la vie économique et les transports. Quarante-cinq campings ont été évacués, soit environ 40 000 vacanciers, une autoroute est fermée sur 60 kilomètres et plusieurs liaisons ferroviaires sont interrompues. Les installations industrielles et de défense situées autour de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac sont également placées sous haute surveillance.

En Espagne, la situation reste tout aussi préoccupante. Le plus vaste incendie de l’histoire récente du pays, dans la province d’Ávila, près de Madrid, a déjà ravagé 25 000 hectares et entraîné l’évacuation de 60 000 personnes. Un autre incendie, près de Valence, a fait une première victime.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a évoqué des « heures difficiles » et renouvelé son appel à un « pacte national » pour mieux lutter contre les conséquences du changement climatique.

Pour de nombreux sinistrés, l’épreuve est particulièrement éprouvante. « Nous sommes partis avec les seuls vêtements que nous avions sur le dos. Nous pensions retourner chez nous le lendemain », a confié Helena, évacuée de Villavieja avec sa mère.

Les autorités françaises et espagnoles craignent désormais que les températures pouvant atteindre 40 °C, associées à des vents plus secs, ne favorisent une nouvelle propagation des incendies dans les prochaines heures. Les services de secours restent mobilisés pour protéger les populations et limiter l’avancée des flammes.