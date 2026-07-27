Communiqué | Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants pour la préparation au Diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF)

Le Coordonnateur du Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière du Burkina Faso (CFECF-BF) informe le public (étudiants et professionnels) de l’ouverture d’une session de recrutement de cinquante (50) étudiants en première année du Diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF). Le diplôme est de niveau Master (BAC+5).

1- Conditions d’admission

La formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme de licence (BAC+3) en comptabilité ou en gestion conformément au Règlement N 0 03 2020_CM UEMOA instituant le Diplôme d’Études Supérieures en Comptabilité et de Gestion Financière (ÔESCOGEF) commun aux Etats de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

2- Admission

Les candidats présélectionnés à l’issue d’un examen de leur dossier seront soumis à un entretien avec le jury de sélection qui retiendra la liste finale des candidats admis.

3- Frais d’inscription et de formation

Les frais d’inscription annuelle s’élèvent à cinquante mille (50 000) Francs CFA.

Les frais de scolarité pour la première année s’élèvent à deux millions (2 000 000) FCFA payables en trois (03) tranches dont 50 0/0 à l’inscription. Les frais de scolarité pour la 2ème année s’élèvent à deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA.

4- Composition du dossier

une demande manuscrite non timbrée, adressée au Président du Conseil Scientifique du Centre

un Curriculum vitae une lettre de motivation

une photocopie certifiée conforme à l’original (par la Mairie ou le Commissariat de police) du diplôme de la Licence et du Baccalauréat l’attestation de reconnaissance CAMES du diplôme (pour les établissements privés) quatre (4) photographies récentes portant au verso votre nom, prénoms et votre signature

une pièce d’état civil ou tout document permettant d’établir votre filiation

les relevés de notes du Baccalauréat et de la 1 ère à la 3 ème année de la licence

à la 3 année de la licence une photocopie de la quittance de paiement des frais de dépôt des dossiers.

5- Dépôt des dossiers de candidatures :

Dépôt des dossiers de candidatures : du 20 Juillet au 28 Août 2026 •

Présélection : 12 Septembre 2026 ;

Entretiens : 19 Septembre 2026 ; Résultats : 26 Septembre 2026 ;

Début des cours : 12 Octobre 2026.

Le dépôt des dossiers a lieu du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes et le samedi de 08 heures à 12 heures au Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière (sise à l’Université de Technologie et de Management — UTM, Ouaga 2000)

Pour toute autre information complémentaire, contacter le Centre à l’adresse suivante [email protected] Tél: 25 48 37 01.

NB : Les frais de dépôt de dossiers s’élèvent à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA, payable auprès de la comptabilité du Centre.

La formation est dispensée dans la soirée à partir de 18 heures du lundi au vendredi et le samedi à partir de 15 heures. La présence aux cours est obligatoire.

Télécharger le communiqué