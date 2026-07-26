« La souveraineté exige des sacrifices » : Le message fort du Général Abdourahamane Tiani

Trois ans après les événements du 26 juillet 2023, le Niger a marqué sa Journée Nationale de la Souveraineté et du Patriotisme dans un climat de ferveur populaire et de détermination politique. Lors d’un entretien exclusif accordé à la RTN le 25 juillet 2026, le Chef de l’État, le Général d’armée Abdourahamane Tiani, a dressé un bilan de la transition, réaffirmant sa volonté de rompre définitivement avec le système néocolonial.

Le Président nigérien a longuement abordé les défis sécuritaires, notamment les attaques répétées contre l’aéroport international Diori Hamani de Niamey.

Il a qualifié les assaillants de « mercenaires à la solde de la France », accusant directement Paris et l’Europe de financer ces groupes pour démontrer une prétendue incapacité des Africains à s’autodéterminer. « Ce combat sera long, difficile et pénible », a-t-il prévenu, soulignant que « la souveraineté, c’est des sacrifices et des sacrifices sans limite ».

Dans une charge virulente, il a également qualifié le Président français Emmanuel Macron de « putschiste » en raison de son usage de l’article 49.3 en France, contrastant avec la légitimité qu’il revendique pour ses propres décrets de chef d’État.

La Refondation par l’autonomie économique

Au-delà de la défense, le Général Tiani a vanté les succès de la Refondation dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture. En deux ans, le Niger a installé 118 MW de capacité électrique, soit près de 50 % des réalisations du pays en 65 ans d’indépendance, avec un objectif à terme de 5 200 MW.

Sur le plan agricole, le Chef de l’État s’est félicité de la baisse des prix des denrées de base, notant que le sac de maïs est tombé à 13 500 FCFA grâce au programme de grande irrigation. « Plus jamais l’embargo ne sera synonyme de famine au Niger », a-t-il martelé.

L’Alliance des États du Sahel (AES) et les relations régionales

Concernant la Confédération AES, le bilan est présenté historique avec la création d’une force unifiée de 5 000 hommes dont l’état-major est basé à Niamey et d’une banque confédérale.

Quant à la réouverture de la frontière avec le Bénin, le Président Tiani a précisé que malgré les avancées d’un comité mixte, des « préalables » demeurent nécessaires pour garantir que cette frontière appartienne au peuple et ne soit plus soumise aux « sautes d’humeur » de dirigeants sous influence étrangère.

Alors que des milliers de citoyens ont manifesté leur soutien aux autorités de la Refondation, le Général Tiani a conclu en invitant les Nigériens à la persévérance, affirmant que le Niger est désormais sur la voie d’une indépendance irréversible et d’une souveraineté totale.