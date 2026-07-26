‎Sortie de la 25e promotion de l’AMGN : « Soyez dignes de votre choix », dixit le Chef de l’État

Le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces armées nationales, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce samedi 25 juillet 2026 dans la soirée, la cérémonie de sortie officielle de la 25e promotion des Elèves-Officiers d’Active de l’Académie militaire Georges-NAMOANO.

‎Cette année, la cérémonie solennelle marquant la fin de formation des Officiers s’est tenue sur le site de la nouvelle Académie en construction.

A cette occasion, la 25e promotion s’est vêtue fièrement d’une nouvelle tenue faite en pagne traditionnel gourmantché. Un pagne porté à la fin des rites d’initiation dans la zone Est du Burkina.

Selon le Président du Faso, la construction de la nouvelle Académie répond à la volonté de bâtir une Armée forte, une Armée endogène face à un monde de prédation.

Pour le Commandant de l’AMGN, le Lieutenant-Colonel William Desmond BAGUERA, cette nouvelle Académie est le « symbole d’une fierté nationale assumée » et de la parole donnée par le Chef de l’État qui a ordonné la construction de cette nouvelle académie a été honorée.

‎À travers cette cérémonie, ce sont au total 217 nouveaux Sous-lieutenants que l’AMGN met au service du Burkina Faso et de 9 pays d’Afrique, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, Djibouti, la Guinée Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. ‎Le contingent burkinabè de la présente promotion de l’AMGN est de 199 Officiers.

Le Chef d’État-Major général des Armées, le Général de division, Moussa DIALLO a appelé les nouveaux Sous-lieutenants à faire preuve d’intégrité et de loyauté dans leur Nation respective. Il les a instruits à bannir « la facilité, l’arrogance, la corruption et la traîtrise».

Avec pour parrain le Général Kassoum COULIBALY, la 25e Promotion de l’AMGN a été baptisée promotion « Lieutenant SAWADOGO Alexandre Bienvenu » par le Chef de l’État en hommage à ce valeureux Officier tombé au champ d’honneur pour la Patrie en février 2022.

‎Le Chef suprême des Forces armées nationales a invité les nouveaux Sous-lieutenants à être des chefs, des guides, des gardiens de l’espérance d’un Peuple. « Soyez dignes de votre choix (…), l’autorité ne s’impose pas, elle se mérite », indique le Chef d’État tout en invitant les officiers à faire preuve de courage et d’engagement dans la vision de la Révolution Progressiste Populaire.

Selon le délégué de la promotion, le Sous-lieutenant Abdallah Cédric KI, la formation pointue, diversifiée et orientée vers les défis du moment, qu’ils ont reçue durant leur passage à l’AMGN, leur permettra d’exercer le noble métier des armes et de conduire les Hommes.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso