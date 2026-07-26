Moov Africa Burkina Faso renouvelle son soutien à Faso Mêbo à travers une journée citoyenne de pose de pavés

L’Opérateur global et leader des télécommunications au Burkina Faso, Moov Africa Burkina ne limite pas son action à la fourniture de services technologiques et financiers de pointe. L’entreprise place le développement humain, la solidarité nationale et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de son ADN institutionnel. Le samedi 25 juillet 2026, la société de télécommunications, avec à sa tête son directeur général et accompagné de ses agents, s’est mobilisée pour une activité citoyenne de pose de pavés sur le boulevard Thomas Sankara, en soutien à l’Agence Faso Mêbo.

L’histoire entre Moov Africa et l’Initiative présidentielle Faso Mêbo s’inscrit dans la durée et la continuité. Déjà en juillet 2025, Moov Africa avait marqué les esprits par un élan exceptionnel de solidarité citoyenne lors de sa première participation aux activités de Faso Mêbo. L’entreprise avait concrétisé son engagement par un don de 100 tonnes de ciment et l’implication active de son personnel dans la confection manuelle de pavés urbains.

En ce mois de juillet 2026, Moov Africa réitère cet engagement avec une conviction renouvelée. Cette deuxième édition de la journée citoyenne matérialise la volonté de l’entreprise d’accompagner durablement les grands projets de transformation urbaine et de modernisation des infrastructures nationales.

Pour Moov Africa, le choix du boulevard Thomas-Sankara pour cette journée de travail revêt une forte portée symbolique. En effet, c’est le capitaine Thomas Sankara, père de la Révolution du 4 août, qui avait autrefois impulsé et théorisé les travaux communautaires ainsi que la construction de la patrie par la force du travail populaire. En venant poser des pavés sur ce boulevard qui porte son nom, Moov Africa perpétue cette mémoire et réaffirme que la construction nationale est l’affaire de tous.

Le directeur général de Moov Africa, Mohamed Karim a rappelé qu’il s’agit de la deuxième fois, au cours de cette année, que son entreprise participe aux chantiers de Faso Mêbo afin de contribuer à l’embellissement de la ville de Ouagadougou, capitale du pays des Hommes intègres.

“Nous sommes honorés de participer aux côtés de nos frères, nos camarades dans cet édifice. Nous sommes présents aujourd’hui, plus de collaborateurs, avec nos partenaires pour venir contribuer et exprimer notre soutien à ce chantier extraordinaire”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette activité citoyenne s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises et démontre que celles-ci doivent contribuer aux grands chantiers de la nation, à l’image de Faso Mêbo. “Et toute personne doit apporter sa contribution de la manière qui lui parait intéressante. Nous aussi aujourd’hui, nous sommes présents avec une délégation pour marquer notre soutien, notre présence et c’est quelque chose qui nous fait grand honneur”, a-t-il salué.

Bénéwendé Georges Michael Ouédraogo, créateur de contenu, présent à cette activité de Moov Africa, a affirmé que toute initiative visant à faire progresser le pays mérite le soutien des Burkinabè en général, et des jeunes en particulier.

“Vu que nous faisons partie de cette jeunesse qui doit construire le future et l’avenir de ce pays, nous avons décidé de nous joindre à Moov Africa pour cette activité en vue de remplir leurs obligations sur la RSE, et nous joindre à eux créer des contenus sur l’activité et permettre aux autres entreprises de prendre la graine et perpétuer cette activité”, a-t-il poursuivi.

L’artiste musicienne Miss Tanya, par ailleurs ambassadrice de Moov Africa, a salué cette initiative de l’entreprise, qui accompagne le Burkina Faso dans ses chantiers de développement.

W.S

Burkina 24