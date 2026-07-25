Arrondissement 4 de Ouagadougou : Deux rues inaugurées et 45 tonnes de riz offertes aux personnes vulnérables

Le camarade Dominique Konombo, coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), a officiellement inauguré, à Tanghin, dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, ce samedi 25 juillet 2026, deux rues aménagées.

L’une, d’un linéaire de 605 mètres, a été bitumée. L’autre, d’un linéaire de 750 mètres, a été reprofilée. Les deux voies sont éclairées par des lampadaires solaires. Ces réalisations sont l’œuvre du camarade Abdoul Latif Koutou, Président directeur général (PDG) de la société Burkina Transit International (BTI).

Le donateur a inscrit son geste dans le cadre de la vision et de la dynamique impulsées par le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, qui encourage chaque Burkinabè à contribuer à la construction de la patrie.

« Cette réalisation s’inscrit pleinement dans la vision de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC) », a-t-il indiqué.

Il a également rassuré que son engagement en faveur du développement se poursuivra. « Notre engagement ne s’arrête pas à cette réalisation. Nous continuerons à accompagner toutes les initiatives qui participent au progrès de nos communes et au bien-être de nos populations », a-t-il ajouté.

Le camarade Salomon Kambou, Président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 4 de Ouagadougou, a remercié le donateur pour ses réalisations et ses actions quotidiennes.

Il a, en outre, souligné que la révolution ne consiste pas à proférer de grands discours. « La révolution, c’est de permettre de constater, au quotidien, les actes que l’on pose ; et aujourd’hui, c’est un exemple palpable », a-t-il déclaré.

Pour le camarade Dominique Konombo, coordonnateur technique de l’IPDC, cet ouvrage témoigne d’un civisme actif, d’une solidarité qui se traduit en actes et d’un amour de la patrie qui ne se contente pas de mots. Au nom de l’IPDC, il a exprimé sa gratitude au donateur du jour, ainsi qu’à tous ceux qui ont déjà manifesté leur soutien à la vision du camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

En marge de cette inauguration, le PDG de BTI, ainsi que le responsable de TSC Chemical SARL ont fait don de 45 tonnes de riz au ministère de la Solidarité et de la Famille, ainsi qu’à l’Agence de soutien aux veuves, aux orphelins et aux victimes de la guerre contre le terrorisme au Burkina Faso. Ensemble, ils ont également procédé à une plantation d’arbres.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24