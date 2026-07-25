Promo Orange Money 2026 : Remportez une voiture MG One, des motos Sirius d’une valeur de 26 millions et du cash grâce à vos transactions

C’est parti pour l’édition 2026 de la grande promo de Orange Money Burkina Faso ! Le lancement officiel a eu lieu le jeudi 23 juillet 2026 à Ouagadougou. Cette campagne nationale se déroule jusqu’au 21 août 2026. Elle vise à récompenser la fidélité des utilisateurs tout en soutenant l’inclusion financière. De nombreux lots sont à gagner, notamment des motos Sirius, un véhicule MG One de chez Merveille Motors et des enveloppes de 25 000 et 50 000 francs CFA,

Selon Romaric Sawadogo, responsable marketing de Orange Money Burkina Faso, la procédure de participation est entièrement gratuite et accessible à toute personne majeure quel que soit son réseau disposant d’un compte identifié à son nom.

Pour s’inscrire, il suffit de composer le code USSD *202# ou de se rendre directement sur l’application mobile Maxit de la plateforme.

Une fois cette étape franchie avec succès, les clients accumulent des points à chaque transaction éligible, comprenant les paiements marchands du quotidien ainsi que les règlements de factures indispensables auprès de partenaires clés tels que l’ONEA, la SONABEL et Canal+.

Le mécanisme de fidélisation accorde précisément un point pour chaque tranche de 100 francs CFA dépensée via le canal USSD classique, tandis que l’utilisation de l’application mobile permet de doubler ces points afin d’accélérer considérablement la progression dans le classement général.

« Pour participer au jeu, il suffit d’avoir un compte Orange Money identifié à son nom et de s’inscrire. Plus vous faites les transactions, plus vous cumulez des points qui vont vous permettre justement d’avoir les lots de 50 000, 25 000, une moto Sirius chaque semaine et le gros lot qui est une voiture MG One », a expliqué le responsable marketing.

Ces différents paliers de points permettent à l’ensemble des participants de concourir activement pour des enveloppes financières de 25 000 et 50 000 francs CFA ainsi que des motos Sirius attribuées lors des tirages au sort de chaque semaine, tandis qu’un tirage mensuel met en jeu le super lot constitué d’un véhicule de marque MG One.

Représentant la direction générale lors de cet évènement, Madame Nelly SOMBIE a rappelé la portée stratégique et sociale de cette initiative. « La confiance que nous accordent aujourd’hui des millions de Burkinabè fait d’Orange Money le leader de la monnaie électronique au Burkina.

Pour récompenser les Burkinabè de cette confiance, nous lançons cette promo pour leur dire : nous sommes avec vous, nous vous écoutons, et surtout, la fidélité que vous avez envers les services Orange Money paye », a-t-elle indiqué.

Cette vaste campagne promotionnelle se poursuit activement sur l’ensemble du territoire jusqu’au 21 août 2026. Elle offre ainsi à l’ensemble des usagers un mois entier pour intensifier leurs règlements numériques et multiplier leurs chances de repartir avec de superbes cadeaux au quotidien.

L’inscription à la promotion se fait simplement et gratuitement en composant *202# ou directement via l’application Maxit dans la rubrique Orange Money.

Akim KY

Burkina 24