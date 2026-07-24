Session d’évaluation des contrats d’objectifs : Le secteur de l’agriculture affiche un taux de réalisation de 54,64 % à mi-parcours

La session d’évaluation des contrats d’objectifs des membres du Gouvernement s’est ouverte ce vendredi 24 juillet 2026, à Ouagadougou. À cette tribune de redevabilité, le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources Animales et Halieutiques, le Camarade Commandant Ismaël Sombié, a présenté les performances enregistrées par son département au cours du premier semestre de l’année.

« Comme il est de coutumes, nous venons de rendre compte au camarade premier ministre de la mise en oeuvre de notre contrat d’objectifs du 30 juin 2026 », a introduit le Camarade Ismaël Sombié, ministre d’Etat, chargé de l’agriculture.

Selon le bilan exposé, le ministère en charge de l’Agriculture a atteint un taux global de réalisation de 54,64 %, traduisant des avancées jugées satisfaisantes dans la mise en œuvre des engagements inscrits au contrat d’objectifs.

Selon le patron du département de l’agriculture, cette performance résulte des efforts consentis dans plusieurs domaines stratégiques, notamment le développement des productions agricoles, la mobilisation et la gestion des ressources en eau, le renforcement des filières animales et halieutiques, ainsi que l’accompagnement des acteurs du monde rural.

« Il nous avait été fixé 10 objectifs en lien avec les sous secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de l’eau, de l’environnement. Pour ces différents objectifs nous avons des taux de mise en oeuvre assez disparates. Il y a des objectifs pour lesquels nous avons un taux de mise en oeuvre qui est au delà de 70% », a-t-il précisé.

A l’entendre, cette session d’évaluation vise à mesurer le niveau d’exécution des actions gouvernementales, à identifier les contraintes rencontrées et à définir les mesures correctives nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés au terme de l’année.

À travers cet exercice de suivi et de redevabilité, les autorités entendent renforcer la culture de résultats et assurer une mise en œuvre efficace des politiques publiques au service du développement socio-économique du Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24