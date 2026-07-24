Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé sacré joueur le plus rapide du tournoi

Même sans remporter la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé conserve son statut de joueur le plus rapide de la planète football. Les statistiques officielles publiées par la FIFA placent le capitaine des Bleus en tête du classement des joueurs les plus rapides du tournoi, avec une vitesse de pointe de 37,61 km/h.

L’attaquant français devance le Suédois Anthony Elanga, crédité de 37,16 km/h, et le défenseur néerlandais Micky Van de Ven, troisième avec 36,77 km/h. Mbappé et Elanga sont les deux seuls joueurs à avoir franchi la barre des 37 km/h durant la compétition.

La France est également la nation la mieux représentée dans ce classement avec trois joueurs. Outre Mbappé, Bradley Barcola occupe la 7e place grâce à une pointe de 36,32 km/h, tandis que Théo Hernandez se classe 9e avec 36,17 km/h.

Parmi les autres joueurs figurant dans le Top 10, on retrouve notamment le Norvégien Erling Haaland, cinquième avec 36,52 km/h, ainsi que l’Australien Jordan Bos, l’Ouzbek Abdukodir Khusanov, l’Anglais Djed Spence et le Portugais Nelson Semedo.

Le Top 10 des joueurs les plus rapides du Mondial 2026