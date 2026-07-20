Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé sacré Soulier d’or et nouveau meilleur buteur de l’histoire du Mondial

Malgré l’élimination de la France en demi-finale, Kylian Mbappé quitte la Coupe du monde 2026 avec deux distinctions majeures. Auteur de dix réalisations durant le tournoi, l’attaquant français décroche le Soulier d’or et devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, rapporte le média RMC Sport.

Son dernier concurrent en lice, Lionel Messi, n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets lors de la finale perdue par l’Argentine face à l’Espagne (1-0). Avec huit buts, le capitaine de l’Albiceleste termine à la deuxième place du classement des buteurs.

Grâce à ses dix réalisations, Mbappé conserve ainsi son statut de meilleur buteur du tournoi, deux unités devant Messi. Jude Bellingham (Angleterre) et Erling Haaland (Norvège) complètent le podium avec sept buts chacun.

Au-delà du Soulier d’or, le capitaine des Bleus entre un peu plus dans la légende de la Coupe du monde. Avec un total de 22 buts inscrits en trois éditions (4 en 2018, 8 en 2022 et 10 en 2026), il devient le meilleur buteur de l’histoire du Mondial, devant Lionel Messi, qui termine sa carrière en Coupe du monde avec 21 réalisations.

À seulement 27 ans, Kylian Mbappé dispose encore de plusieurs années au plus haut niveau et pourrait enrichir davantage un record qui semble désormais à sa portée.

Classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026 :