ONU : Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement apporté le soutien de l’État du Sénégal à la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), rapporte le média Séné Plus.

L’annonce a été faite ce lundi 20 juillet 2026 à travers un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Selon le communiqué, le chef de l’État a instruit le gouvernement ainsi que l’ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pour promouvoir cette candidature auprès des États membres de l’ONU. Les ambassades et représentations diplomatiques du Sénégal sont ainsi appelées à mener des démarches en faveur de cette candidature sur la scène internationale.

Le ministère souligne que cette initiative dépasse désormais le cadre d’une démarche individuelle. La candidature de Macky Sall est présentée comme celle de toute la Nation sénégalaise, « au service de l’Afrique et d’un multilatéralisme plus performant ». Le président Bassirou Diomaye Faye a également invité l’ensemble des forces vives du pays à se mobiliser autour de cette ambition.

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Cette décision intervient quelques jours après l’audience accordée, le vendredi 17 juillet 2026, par le président Bassirou Diomaye Faye à son prédécesseur au Palais de la République. Au cours de cette rencontre, Macky Sall avait présenté son projet de candidature à la tête des Nations unies.

Le ministère des Affaires étrangères a qualifié cette audience de moment « empreint de cordialité et de courtoisie républicaine », estimant qu’elle illustre l’attachement du chef de l’État au dialogue, à la continuité de l’État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la Nation.

Avec ce soutien officiel, le Sénégal engage désormais son appareil diplomatique dans la promotion de la candidature de Macky Sall, qui ambitionne de succéder à l’actuel Secrétaire général de l’ONU.